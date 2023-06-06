Полковник запаса Суворов: авиаракеты «Вихрь» способны уничтожить западные танки на Украине

Управляемые авиаракеты «Вихрь» с тандемной боевой частью уничтожат любой танк, поставляемый Украине. Такое мнение высказал эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов.
«Ракета „Вихрь“, в принципе, может уничтожить любые танки, которые сейчас поставляются Украине западными странами. Это сверхзвуковая ракета с тандемной боевой частью, очень мощная», — рассказал эксперт ТАСС. Он добавил, что российские противотанковые ракетные комплексы, такие как «Корнет», «Фагот» и «Конкурс-М» тоже хорошо справляются с западными танками.
Ранее URA.RU сообщало, что военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение о том, что подрывом Каховской ГЭС ВСУ пытались отвлечь силы российской армии. В свою очередь военный историк Александр Широкорад заявил, что подрыв Каховской ГЭС существенно усложнил контрнаступление для ВСУ.
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