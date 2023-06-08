В Свердловской области на металлургическом заводе произошел пожар

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На КУМЗе загорелась обшивка стана холодной прокатки в цехе Фото:

На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) произошел пожар в цехе. Из-за него 18 сотрудникам пришлось эвакуироваться, сообщает на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

«8 июня в 12:35 поступило сообщение о пожаре на улице Заводская. На площади два квадратных метра повреждена обшивка стана холодной прокатки в цехе», — рассказали в ведомстве.

На место пожара выезжали восемь единиц техники и 34 спасателя. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 18 человек. Они же и потушили пожар еще до приезда спасателей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там воздержались от ответа и попросили перезвонить позднее.

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На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) произошел пожар в цехе. Из-за него 18 сотрудникам пришлось эвакуироваться, сообщает на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области. «8 июня в 12:35 поступило сообщение о пожаре на улице Заводская. На площади два квадратных метра повреждена обшивка стана холодной прокатки в цехе», — рассказали в ведомстве. На место пожара выезжали восемь единиц техники и 34 спасателя. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 18 человек. Они же и потушили пожар еще до приезда спасателей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там воздержались от ответа и попросили перезвонить позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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