В Свердловской области на металлургическом заводе произошел пожар

08 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

На КУМЗе загорелась обшивка стана холодной прокатки в цехе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) произошел пожар в цехе. Из-за него 18 сотрудникам пришлось эвакуироваться, сообщает на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области. «8 июня в 12:35 поступило сообщение о пожаре на улице Заводская. На площади два квадратных метра повреждена обшивка стана холодной прокатки в цехе», — рассказали в ведомстве. На место пожара выезжали восемь единиц техники и 34 спасателя. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 18 человек. Они же и потушили пожар еще до приезда спасателей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там воздержались от ответа и попросили перезвонить позднее.

На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) произошел пожар в цехе. Из-за него 18 сотрудникам пришлось эвакуироваться, сообщает на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области. «8 июня в 12:35 поступило сообщение о пожаре на улице Заводская. На площади два квадратных метра повреждена обшивка стана холодной прокатки в цехе», — рассказали в ведомстве. На место пожара выезжали восемь единиц техники и 34 спасателя. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 18 человек. Они же и потушили пожар еще до приезда спасателей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там воздержались от ответа и попросили перезвонить позднее.