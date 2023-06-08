Недружественные России страны продолжили выдавать челябинцам свои визы

Челябинцы с загранпаспортом по-прежнему могут получить визы стран Европы и США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинска по-прежнему получают визы стран Европы и США. Как URA.RU рассказали участники рынка, сроки действия выдаваемых документов в сравнении с 2021 годом сократились сроки.

«Страны Шенгенского соглашения, кроме Чехии и Германии, продолжают выдавать челябинцам въездные визы. При этом сроки действия ограничиваются датами поездки. Активно выдает визы консульство Италии. Испанцы могут предоставить документ на полгода, но необязательно, что так будет», — отметила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.

Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода рассказала, что поездки горожан сдерживает отсутствие прямого авиасообщения. Эксперт заявила, что транспортными хабами для россиян стали аэропорты в Стамбуле (Турция) и Ереване (Армения). Васильева также пересадочным пунктом назвала Венгрию. Через аэропорт в этой стране летела клиентка компании SwenTour желавшая попасть в Чехию.

Васильева сообщила URA.RU, что можно улететь даже в США. Визы челябинцам придется оформлять через Казахстан или, как делают некоторые студенты-участники программы Work and Travel, через Монголию. При этом сроки рассмотрения поданных заявлений высоки. Чтобы улететь за океан в декабре, подать пакет документов надо за 11 месяцев в феврале.