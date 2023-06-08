08 июня 2023

Чиновники челябинского района три года не могут заменить опасный мост. Видео

В Сосновском районе Челябинской области чиновники три года не могут заменить старый мост
© Служба новостей «URA.RU»
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Развязка. Стройка. Мост. Челябинск., мост, рабочий, стройка
Администрация Сосновского района уже расторгла два контракта на строительство моста Фото:

В Сосновском районе Челябинской области чиновники более трех лет не могут заменить ветхий опасный мост, соединяющий две части поселка Есаульский. Об этом URA.RU 9 июня рассказал руководитель реготделения Народного фронта Денис Рыжий.

«Администрация Сосновского района с 2021 года не может закончить строительство моста через реку Зюзелга, которая делит поселок Есаульский на две части. Уже было заключено несколько контрактов с подрядчиками, которые постоянно расторгаются. Причиной чиновники называют то, что подрядчики все время повышают стоимость работ», — уточнил Рыжий.

Районный бюджет заплатил 4 млн рублей за бетонные опоры, которые даже не установили. Сейчас они лежат рядом с ветхим мостом и представляют еще одну опасность для жителей. По словам Рыжего, местные чиновники не считают это проблемой и хотят получить благодарность.

«Я вам сегодня сказал, что мост в работе. Вы должны мне сказать „спасибо!“» — цитирует замглавы района Сергея Чигинцева руководитель Народного фронта.

Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой администрации района. Там сообщили, что запрос передадут специалистам, отвечающим за строительство моста. На момент публикации ответа не последовало.

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В Сосновском районе Челябинской области чиновники более трех лет не могут заменить ветхий опасный мост, соединяющий две части поселка Есаульский. Об этом URA.RU 9 июня рассказал руководитель реготделения Народного фронта Денис Рыжий. «Администрация Сосновского района с 2021 года не может закончить строительство моста через реку Зюзелга, которая делит поселок Есаульский на две части. Уже было заключено несколько контрактов с подрядчиками, которые постоянно расторгаются. Причиной чиновники называют то, что подрядчики все время повышают стоимость работ», — уточнил Рыжий. Районный бюджет заплатил 4 млн рублей за бетонные опоры, которые даже не установили. Сейчас они лежат рядом с ветхим мостом и представляют еще одну опасность для жителей. По словам Рыжего, местные чиновники не считают это проблемой и хотят получить благодарность. «Я вам сегодня сказал, что мост в работе. Вы должны мне сказать „спасибо!“» — цитирует замглавы района Сергея Чигинцева руководитель Народного фронта. Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой администрации района. Там сообщили, что запрос передадут специалистам, отвечающим за строительство моста. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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