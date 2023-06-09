09 июня 2023

Бойцы прислали с передовой благодарность челябинским волонтерам. Видео

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Военнослужащие поблагодарили земляков за помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили волонтеров из Миасса (Челябинская область) за гуманитарный груз. Бойцы получили от земляков инструменты, продукты питания и детские письма.

«Ребята получили очередные наши с вами подарки: еврокуб (многоразовый среднетоннажный грузовой кубический контейнер — прим. ред.), гвозди, саморезы, ножовки, топоры, шланги, лейки, продукты питания, сладости, детские письма и рисунки. Наши воины передают огромное спасибо за помощь и заботу», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

К посту приложена видеозапись, на которой бойцы благодарят жителей Миасса за помощь. Она записана на фоне полученного от земляков еврокуба.

Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. За свою активную деятельность волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.

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Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили волонтеров из Миасса (Челябинская область) за гуманитарный груз. Бойцы получили от земляков инструменты, продукты питания и детские письма. «Ребята получили очередные наши с вами подарки: еврокуб (многоразовый среднетоннажный грузовой кубический контейнер — прим. ред.), гвозди, саморезы, ножовки, топоры, шланги, лейки, продукты питания, сладости, детские письма и рисунки. Наши воины передают огромное спасибо за помощь и заботу», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». К посту приложена видеозапись, на которой бойцы благодарят жителей Миасса за помощь. Она записана на фоне полученного от земляков еврокуба. Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. За свою активную деятельность волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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