Бойцы прислали с передовой благодарность челябинским волонтерам. Видео

10 июня 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Военнослужащие поблагодарили земляков за помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили волонтеров из Миасса (Челябинская область) за гуманитарный груз. Бойцы получили от земляков инструменты, продукты питания и детские письма. «Ребята получили очередные наши с вами подарки: еврокуб (многоразовый среднетоннажный грузовой кубический контейнер — прим. ред.), гвозди, саморезы, ножовки, топоры, шланги, лейки, продукты питания, сладости, детские письма и рисунки. Наши воины передают огромное спасибо за помощь и заботу», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». К посту приложена видеозапись, на которой бойцы благодарят жителей Миасса за помощь. Она записана на фоне полученного от земляков еврокуба. Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. За свою активную деятельность волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.

Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили волонтеров из Миасса (Челябинская область) за гуманитарный груз. Бойцы получили от земляков инструменты, продукты питания и детские письма. «Ребята получили очередные наши с вами подарки: еврокуб (многоразовый среднетоннажный грузовой кубический контейнер — прим. ред.), гвозди, саморезы, ножовки, топоры, шланги, лейки, продукты питания, сладости, детские письма и рисунки. Наши воины передают огромное спасибо за помощь и заботу», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». К посту приложена видеозапись, на которой бойцы благодарят жителей Миасса за помощь. Она записана на фоне полученного от земляков еврокуба. Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. За свою активную деятельность волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа.