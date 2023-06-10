Машины встали в пробку из-за ремонта моста (архивное фото)
На трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Ревды образовался затор. В соцсетях автомобилисты отмечают, что пробка образовалась, потому что на дороге организовано реверсивное движение из-за ремонта моста.
«От Первоуральска до Ревды машины еле ползут. Организовано реверсивное движение из-за ямочного ремонта моста над Чусовой», — сообщил мужчина в чате в telegram-канале.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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