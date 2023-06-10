Автомобилисты встали в пробку на трассе Пермь-Екатеринбург. Фото

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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, пробка, трасса
Машины встали в пробку из-за ремонта моста (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Ревды образовался затор. В соцсетях автомобилисты отмечают, что пробка образовалась, потому что на дороге организовано реверсивное движение из-за ремонта моста.

«От Первоуральска до Ревды машины еле ползут. Организовано реверсивное движение из-за ямочного ремонта моста над Чусовой», — сообщил мужчина в чате в telegram-канале.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.

Фото:

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На трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Ревды образовался затор. В соцсетях автомобилисты отмечают, что пробка образовалась, потому что на дороге организовано реверсивное движение из-за ремонта моста. «От Первоуральска до Ревды машины еле ползут. Организовано реверсивное движение из-за ямочного ремонта моста над Чусовой», — сообщил мужчина в чате в telegram-канале. Журналист URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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