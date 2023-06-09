09 июня 2023

Сотрудники ГИБДД вручную регулируют движение на тюменской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, регулировщик дорожного движения, светофор не работает, гаи
Движение затруднено из-за большого транспортного потока Фото:

Сотрудники ГИБДД Тюменской области регулируют движение на автодороге Курган—Тюмень вручную из-за пробки, образовавшейся в связи с большим транспортным потоком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган—Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Движение из города затруднено в связи с большим транспортным потоком», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что шериф-балки, имитирующие в ночное время мигалки нарядов ГИБДД, не смогли снизить аварийность на федеральной трассе Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск. После установки маячков на федеральной трассе стало еще больше серьезных ДТП.

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Сотрудники ГИБДД Тюменской области регулируют движение на автодороге Курган—Тюмень вручную из-за пробки, образовавшейся в связи с большим транспортным потоком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган—Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Движение из города затруднено в связи с большим транспортным потоком», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что шериф-балки, имитирующие в ночное время мигалки нарядов ГИБДД, не смогли снизить аварийность на федеральной трассе Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск. После установки маячков на федеральной трассе стало еще больше серьезных ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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