Сотрудники ГИБДД вручную регулируют движение на тюменской трассе

10 июня 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Движение затруднено из-за большого транспортного потока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД Тюменской области регулируют движение на автодороге Курган—Тюмень вручную из-за пробки, образовавшейся в связи с большим транспортным потоком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган—Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Движение из города затруднено в связи с большим транспортным потоком», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что шериф-балки, имитирующие в ночное время мигалки нарядов ГИБДД, не смогли снизить аварийность на федеральной трассе Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск. После установки маячков на федеральной трассе стало еще больше серьезных ДТП.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области регулируют движение на автодороге Курган—Тюмень вручную из-за пробки, образовавшейся в связи с большим транспортным потоком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган—Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Движение из города затруднено в связи с большим транспортным потоком», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что шериф-балки, имитирующие в ночное время мигалки нарядов ГИБДД, не смогли снизить аварийность на федеральной трассе Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск. После установки маячков на федеральной трассе стало еще больше серьезных ДТП.