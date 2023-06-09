В Прикамье украли пожертвования для бойцов СВО

В Березниках (Пермский край) украли пять тысяч рублей, которые местная жительница пожертвовала в помощь бойцам СВО. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса».
«Вытащили пять тысяч рублей, которые бабушка пожертвовала бойцам СВО. Заявление уже написано, и „нелюди“ опознаны. Будем наказывать», — рассказали в паблике фонда в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию «Аргументы и факты Пермь» сообщили, что 8 июня в Березниках были украдены деньги в магазине по улице Дощеникова. «На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.
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