09 июня 2023

В Прикамье украли пожертвования для бойцов СВО

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В магазине в Березниках было украдено пять тысяч рублей, пожертвованных бойцам Фото:

В Березниках (Пермский край) украли пять тысяч рублей, которые местная жительница пожертвовала в помощь бойцам СВО. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса».

«Вытащили пять тысяч рублей, которые бабушка пожертвовала бойцам СВО. Заявление уже написано, и „нелюди“ опознаны. Будем наказывать», — рассказали в паблике фонда в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию «Аргументы и факты Пермь» сообщили, что 8 июня в Березниках были украдены деньги в магазине по улице Дощеникова. «На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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В Березниках (Пермский край) украли пять тысяч рублей, которые местная жительница пожертвовала в помощь бойцам СВО. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса». «Вытащили пять тысяч рублей, которые бабушка пожертвовала бойцам СВО. Заявление уже написано, и „нелюди“ опознаны. Будем наказывать», — рассказали в паблике фонда в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию «Аргументы и факты Пермь» сообщили, что 8 июня в Березниках были украдены деньги в магазине по улице Дощеникова. «На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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