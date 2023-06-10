Бастрыкин заинтересовался разрушающимся пешеходным мостом в Челябинской области

11 июня 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверки по нарушению прав жителей Есаулки Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с разрушающимся пешеходным мостом в поселке Есаульский Челябинской области. Мост является единственной переправой через реку, однако его давно не ремонтировали. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей поселка Есаульский. В СМИ сообщалось, что единственный мост, соединяющий две части населенного пункта, разваливается и несет угрозу безопасности жителям, в том числе детям, которые ежедневно ходят по нему в школу», — говорится в сообщении СКР. Уточняется, что на ремонт моста были выделены деньги, но работы до сих пор не проведены. Жалобы жителей в различные инстанции не принесли результатов. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки ситуации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с разрушающимся пешеходным мостом в поселке Есаульский Челябинской области. Мост является единственной переправой через реку, однако его давно не ремонтировали. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей поселка Есаульский. В СМИ сообщалось, что единственный мост, соединяющий две части населенного пункта, разваливается и несет угрозу безопасности жителям, в том числе детям, которые ежедневно ходят по нему в школу», — говорится в сообщении СКР. Уточняется, что на ремонт моста были выделены деньги, но работы до сих пор не проведены. Жалобы жителей в различные инстанции не принесли результатов. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки ситуации.