Юноша пропал 7 июня Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Копейске Челябинской области пятые сутки разыскивают пропавшего 14-летнего подростка. Соответствующая информация появилась в соцсетях поискового отряда.

«Латыпов Альберт Рамильевич, 14 лет. Днем 7 июня ушел из дома и не вернулся», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Приметами мальчика являются: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Ушел предположительно в сером спортивном костюме, черной футболке, черных кроссовках с белой полоской и черной кепке.

Ранее в Челябинске пропала 13-летняя девочка. Ее местонахождение с 2 мая неизвестно.