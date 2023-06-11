11 июня 2023
10 июня 2023

В Копейске пятые сутки разыскивают пропавшего подростка. Скрин

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Юноша пропал 7 июня Фото:

В Копейске Челябинской области пятые сутки разыскивают пропавшего 14-летнего подростка. Соответствующая информация появилась в соцсетях поискового отряда.

«Латыпов Альберт Рамильевич, 14 лет. Днем 7 июня ушел из дома и не вернулся», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Приметами мальчика являются: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Ушел предположительно в сером спортивном костюме, черной футболке, черных кроссовках с белой полоской и черной кепке.

Ранее в Челябинске пропала 13-летняя девочка. Ее местонахождение с 2 мая неизвестно.

Подростка разыскивают пятые сутки
Подростка разыскивают пятые сутки

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В Копейске Челябинской области пятые сутки разыскивают пропавшего 14-летнего подростка. Соответствующая информация появилась в соцсетях поискового отряда. «Латыпов Альберт Рамильевич, 14 лет. Днем 7 июня ушел из дома и не вернулся», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Приметами мальчика являются: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Ушел предположительно в сером спортивном костюме, черной футболке, черных кроссовках с белой полоской и черной кепке. Ранее в Челябинске пропала 13-летняя девочка. Ее местонахождение с 2 мая неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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