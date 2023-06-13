Патриарх Кирилл оценил вклад тюменских властей в создание условий для верующих

Патриарх Кирилл поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за гостеприимство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха в Тюмень. Тюмень
Визит патриарха в Тюмень и Тобольск состоялся 10 и 11 июня Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за гостеприимство, оказанное ему во время визита в регион, а также за создание условий для верующих. Письмо от епископа РПЦ опубликовал telegram-канал правительства области.

«Сердечно благодарю за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время визита в Тюменскую область. С удовлетворением хотел бы отметить, что в возглавляемом вами регионе многое делается не только для его социально-экономического развития, но и для созидания условий, учитывающих духовные запросы людей», — говорится в письме патриарха, адресованного губернатору Моору.

Визит епископа Русской православной церкви состоялся 10 и 11 июня. В Тюменской области он посетил как столицу региона, так и Тобольск: в обоих городах патриарх освятил храмы.

Как ранее писало URA.RU, губернатор Александр Моор также выразил свою благодарность митрополиту. Он поблагодарил патриарха за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за гостеприимство, оказанное ему во время визита в регион, а также за создание условий для верующих. Письмо от епископа РПЦ опубликовал telegram-канал правительства области. «Сердечно благодарю за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время визита в Тюменскую область. С удовлетворением хотел бы отметить, что в возглавляемом вами регионе многое делается не только для его социально-экономического развития, но и для созидания условий, учитывающих духовные запросы людей», — говорится в письме патриарха, адресованного губернатору Моору. Визит епископа Русской православной церкви состоялся 10 и 11 июня. В Тюменской области он посетил как столицу региона, так и Тобольск: в обоих городах патриарх освятил храмы. Как ранее писало URA.RU, губернатор Александр Моор также выразил свою благодарность митрополиту. Он поблагодарил патриарха за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...