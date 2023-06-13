Патриарх Кирилл оценил вклад тюменских властей в создание условий для верующих

Патриарх Кирилл поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за гостеприимство

13 июня 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Визит патриарха в Тюмень и Тобольск состоялся 10 и 11 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за гостеприимство, оказанное ему во время визита в регион, а также за создание условий для верующих. Письмо от епископа РПЦ опубликовал telegram-канал правительства области. «Сердечно благодарю за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время визита в Тюменскую область. С удовлетворением хотел бы отметить, что в возглавляемом вами регионе многое делается не только для его социально-экономического развития, но и для созидания условий, учитывающих духовные запросы людей», — говорится в письме патриарха, адресованного губернатору Моору. Визит епископа Русской православной церкви состоялся 10 и 11 июня. В Тюменской области он посетил как столицу региона, так и Тобольск: в обоих городах патриарх освятил храмы. Как ранее писало URA.RU, губернатор Александр Моор также выразил свою благодарность митрополиту. Он поблагодарил патриарха за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за гостеприимство, оказанное ему во время визита в регион, а также за создание условий для верующих. Письмо от епископа РПЦ опубликовал telegram-канал правительства области. «Сердечно благодарю за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время визита в Тюменскую область. С удовлетворением хотел бы отметить, что в возглавляемом вами регионе многое делается не только для его социально-экономического развития, но и для созидания условий, учитывающих духовные запросы людей», — говорится в письме патриарха, адресованного губернатору Моору. Визит епископа Русской православной церкви состоялся 10 и 11 июня. В Тюменской области он посетил как столицу региона, так и Тобольск: в обоих городах патриарх освятил храмы. Как ранее писало URA.RU, губернатор Александр Моор также выразил свою благодарность митрополиту. Он поблагодарил патриарха за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией.