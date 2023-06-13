Как выглядит Каховская ГЭС через неделю после подрыва: фотоподборка

13 июня 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня Фото: Алексей Коновалов/ТАСС новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) утром 6 июня. В этот же день в соцсетях начали распространяться видео с тем, как станция уходит под воду. Начали подтапливаться и близлежащие территории в Херсонской области. Спустя неделю после происшествия власти Новой Каховки объявили, что эвакуированные жители начали возвращаться в город, откуда практически полностью ушла вода. Как выглядит Каховская ГЭС сейчас — в фотоподборке URA.RU. Общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 млрд рублей, отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко Фото: экстренные службы Херсонской области/ТАСС В первый несколько часов после разрушения, ГЭС полностью ушла под воду. Инцидент затронул также десятки близлежащих территорий Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится. Единственный способ — строительство новой Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Жители Новой Каховки начали эвакуацию после повреждения ГЭС. Спустя неделю они начали возвращаться Фото: экстренные службы Херсонской области/ТАСС Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может ударить по всей экосистеме. Об этом сообщал гидрогеолог Сергей Станичный Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) утром 6 июня. В этот же день в соцсетях начали распространяться видео с тем, как станция уходит под воду. Начали подтапливаться и близлежащие территории в Херсонской области. Спустя неделю после происшествия власти Новой Каховки объявили, что эвакуированные жители начали возвращаться в город, откуда практически полностью ушла вода. Как выглядит Каховская ГЭС сейчас — в фотоподборке URA.RU.