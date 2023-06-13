Как выглядит Каховская ГЭС через неделю после подрыва: фотоподборка

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) утром 6 июня. В этот же день в соцсетях начали распространяться видео с тем, как станция уходит под воду. Начали подтапливаться и близлежащие территории в Херсонской области. Спустя неделю после происшествия власти Новой Каховки объявили, что эвакуированные жители начали возвращаться в город, откуда практически полностью ушла вода. Как выглядит Каховская ГЭС сейчас — в фотоподборке URA.RU.
Общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 млрд рублей, отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
В первый несколько часов после разрушения, ГЭС полностью ушла под воду. Инцидент затронул также десятки близлежащих территорий
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится. Единственный способ — строительство новой
Жители Новой Каховки начали эвакуацию после повреждения ГЭС. Спустя неделю они начали возвращаться
Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может ударить по всей экосистеме. Об этом сообщал гидрогеолог Сергей Станичный
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!