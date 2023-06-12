12 июня 2023
11 июня 2023

Бастрыкин взял на контроль убийство депутата из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Главы СКР Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве депутата окружной думы ХМАО Александра Колодича и нападении на его жену. Информацию об этом опубликовал telegram-канал СКР «Следком».

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Москве. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в публикации.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). «Подозреваемый с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан», — сообщает «Следком».

Ранее URA.RU писало о задержании подозреваемого в убийстве Колодича. Он дал признательные показания на камеру.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве депутата окружной думы ХМАО Александра Колодича и нападении на его жену. Информацию об этом опубликовал telegram-канал СКР «Следком». «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Москве. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в публикации. Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). «Подозреваемый с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан», — сообщает «Следком». Ранее URA.RU писало о задержании подозреваемого в убийстве Колодича. Он дал признательные показания на камеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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