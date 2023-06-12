Бастрыкин взял на контроль убийство депутата из ХМАО

13 июня 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Главы СКР Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить о ходе расследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве депутата окружной думы ХМАО Александра Колодича и нападении на его жену. Информацию об этом опубликовал telegram-канал СКР «Следком». «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Москве. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в публикации. Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). «Подозреваемый с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан», — сообщает «Следком». Ранее URA.RU писало о задержании подозреваемого в убийстве Колодича. Он дал признательные показания на камеру.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве депутата окружной думы ХМАО Александра Колодича и нападении на его жену. Информацию об этом опубликовал telegram-канал СКР «Следком». «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Москве. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в публикации. Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). «Подозреваемый с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан», — сообщает «Следком». Ранее URA.RU писало о задержании подозреваемого в убийстве Колодича. Он дал признательные показания на камеру.