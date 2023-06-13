Новым депутатом свердловского заксо станет полпред Куйвашева

В заксобрание Свердловской области вернется Михаил Ершов

Михаил Ершов вернется в большую политику после двухлетнего перерыва Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым депутатом свердловского заксобрания станет Михаил Ершов — представитель губернатора Евгения Куйвашева в парламенте. 65-летнему политику передадут мандат единоросса Алексея Коробейникова, досрочно сложившего полномочия. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в исполкоме «Единой России».

Имя человека, который займет кресло Коробейникова, держалось в секрете несколько недель. Губернатору Куйвашеву предлагали различные варианты, кого наградить депутатским мандатом: например, лоббисты пытались продавить возвращение скандального единоросса Ильи Гаффнера, известного фразой «надо меньше питаться». Однако в итоге выбор пал на Ершова, который считается протеже спикера Людмилы Бабушкиной.

Решение губернатора было озвучено на заседании руководства областной ячейки «Единой России». «Президиум регионального политсовета предложил кандидатуру Ершова для замещения вакантного мандата законодательного собрания. Данное решение будет направлено на согласование в президиум Генсовета партии», — подтвердили в пресс-службе свердловского отделения.

Ершов — один из действующих ветеранов свердловской политики. В начале 1990-х годов он начал работать в мэрии Нижнего Тагила, а в 2010-м, еще при экс-губернаторе Александре Мишарине, возглавил Горнозаводской управленческий округ. В 2016 году Ершов избрался депутатом заксо и был одним из самых статусных единороссов. Однако в следующий созыв он сенсационно не попал: выборы-2021 Ершов проиграл и в качестве компенсации получил пост полпреда Куйвашева в заксо.

Алексей Коробейников официально покинул заксобрание 6 июня. Он добровольно отказался от своего «списочного» мандата, чтобы в сентябре участвовать в довыборах по Ирбитскому округу. В случае победы Коробейников осенью вернется в парламент, но уже в статусе одномандатника. Прежде политик неоднократно избирался в заксо по списку Богдановичского округа.