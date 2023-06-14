Полицейские в Челябинске начали массовые проверки металлоприемок. Фото

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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
За нелегальный оборот черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность Фото:

Полицейские в Челябинске начали массовые проверки мест сбыта металла. Основная задача — найти украденные крышки от колодцев с коммуникациями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Причиной проверок стали многочисленные жалобы жителей всех районов Челябинска. Сотрудники органов внутренних дел Челябинска проводят проверки расположенных в черте города металлоприемок с целью найти в них крышки от колодцев с коммуникациями», — уточнили в ведомстве.

Полицейские уже проверили 28 пунктов приема металла, в 12-ти из них работал с нарушениями. Сотрудниками ОВД составлены 12 административных протоколов по статье 14.26 административного кодекса РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Также полицейские напоминают, что за нелегальный оборот черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 1 500 рублей для физических лиц до 200 000 рублей для юридических лиц. Работа по данному направлению продолжается и находится на контроле у руководства УМВД России по городу Челябинску.

Ранее в Златоусте Челябинской области 28 февраля девятилетний ребенок провалился в открытый люк и получил ушибы. Достать помогли прохожие и друзья.

Полицейские ищут в металлоприемниках украденных люди
Полицейские ищут в металлоприемниках украденных люди
Полицейские уже проверили 28 пунктов приема металла
Полицейские уже проверили 28 пунктов приема металла

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Полицейские в Челябинске начали массовые проверки мест сбыта металла. Основная задача — найти украденные крышки от колодцев с коммуникациями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Причиной проверок стали многочисленные жалобы жителей всех районов Челябинска. Сотрудники органов внутренних дел Челябинска проводят проверки расположенных в черте города металлоприемок с целью найти в них крышки от колодцев с коммуникациями», — уточнили в ведомстве. Полицейские уже проверили 28 пунктов приема металла, в 12-ти из них работал с нарушениями. Сотрудниками ОВД составлены 12 административных протоколов по статье 14.26 административного кодекса РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). Также полицейские напоминают, что за нелегальный оборот черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 1 500 рублей для физических лиц до 200 000 рублей для юридических лиц. Работа по данному направлению продолжается и находится на контроле у руководства УМВД России по городу Челябинску. Ранее в Златоусте Челябинской области 28 февраля девятилетний ребенок провалился в открытый люк и получил ушибы. Достать помогли прохожие и друзья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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