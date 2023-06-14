За нелегальный оборот черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские в Челябинске начали массовые проверки мест сбыта металла. Основная задача — найти украденные крышки от колодцев с коммуникациями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Причиной проверок стали многочисленные жалобы жителей всех районов Челябинска. Сотрудники органов внутренних дел Челябинска проводят проверки расположенных в черте города металлоприемок с целью найти в них крышки от колодцев с коммуникациями», — уточнили в ведомстве.

Полицейские уже проверили 28 пунктов приема металла, в 12-ти из них работал с нарушениями. Сотрудниками ОВД составлены 12 административных протоколов по статье 14.26 административного кодекса РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Также полицейские напоминают, что за нелегальный оборот черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 1 500 рублей для физических лиц до 200 000 рублей для юридических лиц. Работа по данному направлению продолжается и находится на контроле у руководства УМВД России по городу Челябинску.

Ранее в Златоусте Челябинской области 28 февраля девятилетний ребенок провалился в открытый люк и получил ушибы. Достать помогли прохожие и друзья.

Полицейские ищут в металлоприемниках украденных люди Фото с telegram-канала «Полиция Южного Урала»