14 июня 2023
13 июня 2023

В ХМАО нашли снаряд от миномета. Фото

В Приобье обнаружили минометный снаряд
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Установлено, что снаряд без взрывчатого вещества и взрывателя Фото:

В Приобье (ХМАО) обнаружили минометный снаряд. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Обнаружен снаряд от миномета. Местность оцепили сотрудники полиции. Взрывотехники осмотрели находку и установили, что снаряд без взрывчатого вещества и взрывателя», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Росгвардии по Югре. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) возле площадки для собора мусора местными жителями была обнаружена противотанковая мина. Сотрудники Росгвардии установили, что мина учебная и не представляет опасности.

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В Приобье (ХМАО) обнаружили минометный снаряд. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом URA.RU сообщил источник. «Обнаружен снаряд от миномета. Местность оцепили сотрудники полиции. Взрывотехники осмотрели находку и установили, что снаряд без взрывчатого вещества и взрывателя», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Росгвардии по Югре. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) возле площадки для собора мусора местными жителями была обнаружена противотанковая мина. Сотрудники Росгвардии установили, что мина учебная и не представляет опасности.
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