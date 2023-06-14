В Приобье (ХМАО) обнаружили минометный снаряд. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Обнаружен снаряд от миномета. Местность оцепили сотрудники полиции. Взрывотехники осмотрели находку и установили, что снаряд без взрывчатого вещества и взрывателя», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Росгвардии по Югре. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) возле площадки для собора мусора местными жителями была обнаружена противотанковая мина. Сотрудники Росгвардии установили, что мина учебная и не представляет опасности.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.