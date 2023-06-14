В Перми во время круиза на теплоходе пройдет кинофестиваль

15 июня 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет на двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков зовут в речной круиз на теплоходе, на борту которого состоится фестиваль «Кинорека». Участники тура будут смотреть документальное кино, посещать лекции от кинокритиков и создавать арт-объекты под руководством художников. «С 22 по 25 июня состоится „Кинорека“ — фестиваль регионального проекта „Социальный кинозал“. Впервые фестиваль приглашает всех, кто любит и хочет смотреть кино в компании единомышленников на фоне природы Урала», — сообщают организаторы тура в группе «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». Круиз будет проходить на комфортабельном двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев», который совершит путешествие по маршруту Пермь — Чайковский — Сарапул — Оса — Пермь. Стоимость путевки начинается от 18 400 рублей. В нее входит проживание и питание на теплоходе. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное.

Пермяков зовут в речной круиз на теплоходе, на борту которого состоится фестиваль «Кинорека». Участники тура будут смотреть документальное кино, посещать лекции от кинокритиков и создавать арт-объекты под руководством художников. «С 22 по 25 июня состоится „Кинорека“ — фестиваль регионального проекта „Социальный кинозал“. Впервые фестиваль приглашает всех, кто любит и хочет смотреть кино в компании единомышленников на фоне природы Урала», — сообщают организаторы тура в группе «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». Круиз будет проходить на комфортабельном двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев», который совершит путешествие по маршруту Пермь — Чайковский — Сарапул — Оса — Пермь. Стоимость путевки начинается от 18 400 рублей. В нее входит проживание и питание на теплоходе. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное.