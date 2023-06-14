14 июня 2023

В Перми во время круиза на теплоходе пройдет кинофестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Кама. Пермь, теплоход, счастье в горах, пермьпорт
Фестиваль пройдет на двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев» Фото:

Пермяков зовут в речной круиз на теплоходе, на борту которого состоится фестиваль «Кинорека». Участники тура будут смотреть документальное кино, посещать лекции от кинокритиков и создавать арт-объекты под руководством художников.

«С 22 по 25 июня состоится „Кинорека“ — фестиваль регионального проекта „Социальный кинозал“. Впервые фестиваль приглашает всех, кто любит и хочет смотреть кино в компании единомышленников на фоне природы Урала», — сообщают организаторы тура в группе «Живая история» в соцсети «ВКонтакте».

Круиз будет проходить на комфортабельном двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев», который совершит путешествие по маршруту Пермь — Чайковский — Сарапул — Оса — Пермь. Стоимость путевки начинается от 18 400 рублей. В нее входит проживание и питание на теплоходе. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное.

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Пермяков зовут в речной круиз на теплоходе, на борту которого состоится фестиваль «Кинорека». Участники тура будут смотреть документальное кино, посещать лекции от кинокритиков и создавать арт-объекты под руководством художников. «С 22 по 25 июня состоится „Кинорека“ — фестиваль регионального проекта „Социальный кинозал“. Впервые фестиваль приглашает всех, кто любит и хочет смотреть кино в компании единомышленников на фоне природы Урала», — сообщают организаторы тура в группе «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». Круиз будет проходить на комфортабельном двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев», который совершит путешествие по маршруту Пермь — Чайковский — Сарапул — Оса — Пермь. Стоимость путевки начинается от 18 400 рублей. В нее входит проживание и питание на теплоходе. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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