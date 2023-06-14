Батальон «Ветлан», сформированный из мобилизованных пермяков, получит от земляков машину

15 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Авто укомплектовано помощью, которую собрали для своих земляков пермяки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Перми передадут батальону «Ветлан», внедорожник УАЗ («Буханка»). Вместе с машиной военнослужащим передадут бензогенераторы, продукты и инструмент. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов группы, которая собирала помощь, Евгений Ошмарин. «УАЗ перед отправкой прошел техническую диагностику. Мы усилили мощность двигателя, увеличили его проходимость, добавили легкое бронирование, которое позволяет защитить машину от маленьких осколков. Вместе с машиной отправляем батальону „Ветлан“ бензогенераторы, продукты и другую помощь, которую нам помогали собирать пермяки», — рассказал Ошмарин. По его словам, в ближайшее время в полковую разведку одной из воинских частей, где также служат пермяки, отправится еще один УАЗ. URA.RU рассказывало, что батальон «Ветлан» сформировали мобилизованные пермяки, которые проходили учебную подготовку в Тюмени. Батальон назван в честь богатыря, который, по легенде, жил в древней Парме. Пермяки не раз отправляли автомобили бойцам в зону проведения специальной военной операции. Так, житель Коми-Пермяцкого округа отправил на передовую свой личный УАЗ. Внедорожник этой же марки получил и отдельный 79 разведбатальон.

Жители Перми передадут батальону «Ветлан», внедорожник УАЗ («Буханка»). Вместе с машиной военнослужащим передадут бензогенераторы, продукты и инструмент. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов группы, которая собирала помощь, Евгений Ошмарин. «УАЗ перед отправкой прошел техническую диагностику. Мы усилили мощность двигателя, увеличили его проходимость, добавили легкое бронирование, которое позволяет защитить машину от маленьких осколков. Вместе с машиной отправляем батальону „Ветлан“ бензогенераторы, продукты и другую помощь, которую нам помогали собирать пермяки», — рассказал Ошмарин. По его словам, в ближайшее время в полковую разведку одной из воинских частей, где также служат пермяки, отправится еще один УАЗ. URA.RU рассказывало, что батальон «Ветлан» сформировали мобилизованные пермяки, которые проходили учебную подготовку в Тюмени. Батальон назван в честь богатыря, который, по легенде, жил в древней Парме. Пермяки не раз отправляли автомобили бойцам в зону проведения специальной военной операции. Так, житель Коми-Пермяцкого округа отправил на передовую свой личный УАЗ. Внедорожник этой же марки получил и отдельный 79 разведбатальон.