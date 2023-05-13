13 мая 2023
12 мая 2023

Замкомандира разведбатальона в зоне СВО поблагодарил пермяков за внедорожник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разведчикам в зону СВО доставили посылку из Перми Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира разведбатальона, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, поблагодарил жителей Прикамья за переданные на фронт внедорожник, спецсредства и предметы первой необходимости. Видеообращение опубликовано в соцсети.

«Вам передают привет бойцы отдельного 79 разведывательного батальона. Пришла нам посылочка в виде автомобиля УАЗ и помощи из Пермского края. <…> Эта машина пойдет на эвакуацию. <…> Пермякам тоже огромное спасибо, что не забываете, помогаете», — пояснил замкомандира формирования. Видео выложено в группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителей Прикамья попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в боях в зоне СВО. Для этого необходимо было в кратчайшие сроки собрать порядка 1,5 миллионов рублей. Сбором средств занимались активисты пермского центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».

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Заместитель командира разведбатальона, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, поблагодарил жителей Прикамья за переданные на фронт внедорожник, спецсредства и предметы первой необходимости. Видеообращение опубликовано в соцсети. «Вам передают привет бойцы отдельного 79 разведывательного батальона. Пришла нам посылочка в виде автомобиля УАЗ и помощи из Пермского края. <…> Эта машина пойдет на эвакуацию. <…> Пермякам тоже огромное спасибо, что не забываете, помогаете», — пояснил замкомандира формирования. Видео выложено в группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте». Ранее жителей Прикамья попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в боях в зоне СВО. Для этого необходимо было в кратчайшие сроки собрать порядка 1,5 миллионов рублей. Сбором средств занимались активисты пермского центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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