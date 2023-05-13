Разведчикам в зону СВО доставили посылку из Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира разведбатальона, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, поблагодарил жителей Прикамья за переданные на фронт внедорожник, спецсредства и предметы первой необходимости. Видеообращение опубликовано в соцсети.

«Вам передают привет бойцы отдельного 79 разведывательного батальона. Пришла нам посылочка в виде автомобиля УАЗ и помощи из Пермского края. <…> Эта машина пойдет на эвакуацию. <…> Пермякам тоже огромное спасибо, что не забываете, помогаете», — пояснил замкомандира формирования. Видео выложено в группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителей Прикамья попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в боях в зоне СВО. Для этого необходимо было в кратчайшие сроки собрать порядка 1,5 миллионов рублей. Сбором средств занимались активисты пермского центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».