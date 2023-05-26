Житель Прикамья передал личный УАЗ бойцам в зону СВО

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Житель Прикамья передал личный внедорожник бойцам в зону СВО Фото:

Сельчанин из Коми-Пермяцкого округа Пермского края передал свой автомобиль УАЗ бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице «Народного фронта Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Искренне благодарим жителя Кочево Андрея Пикулева, который передал личный УАЗик нашим ребятам „за ленточкой“. Автомобиль необходим бойцам в зоне СВО», — говорится в посте на странице общественной организации.

По информации общественников, они также доставили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи от жителей Пермского края. Были переданы бойцам предметы первой необходимости, медикаменты, продукты, сладости и мед.

Ранее URA.RU писало, что в зону проведения специальной военной операции (СВО) «Добровольцы Донбасса» отправили две машины с грузом и внедорожниками. Помощь была организована при содействии федерации дзюдо Прикамья.

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Сельчанин из Коми-Пермяцкого округа Пермского края передал свой автомобиль УАЗ бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице «Народного фронта Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Искренне благодарим жителя Кочево Андрея Пикулева, который передал личный УАЗик нашим ребятам „за ленточкой“. Автомобиль необходим бойцам в зоне СВО», — говорится в посте на странице общественной организации. По информации общественников, они также доставили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи от жителей Пермского края. Были переданы бойцам предметы первой необходимости, медикаменты, продукты, сладости и мед. Ранее URA.RU писало, что в зону проведения специальной военной операции (СВО) «Добровольцы Донбасса» отправили две машины с грузом и внедорожниками. Помощь была организована при содействии федерации дзюдо Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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