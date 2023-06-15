Советник Пушилина назвал самые горячие направления в ДНР

Советник Пушилина Гагин: ВСУ пытаются наступать на Угледар, Марьинку, Авдеевку и Артемовск

15 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

ВСУ увеличиваютрезервы на четырех направлениях в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки наступления в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. На угледарском, артемовском, марьинском, авдеевском направлениях ВСУ увеличивают собственные резервы. «Если говорить о донецком участке фронта, то наиболее „горячими“ остаются угледарское направление, Марьинка, Авдеевка и артемовское», — сказал Гагин в эфире Первого канала. Он отметил, что ВСУ продолжают увеличивать резервы на этих направлениях, чтобы предпринимать попытки контрнаступления. Гагин подчеркнул, что каждый день украинские бойцы устраивают наступательные действия небольшими группами. Также работают диверсионно-разведывательные группы по линии фронта. Советник врио главы ДНР отметил, что российские бойцы купируют ВСУ. «Налажено очень грамотное взаимодействие родов войск, это разведка, пехота, авиация, артиллерия. Благодаря информации разведки авиация регулярно поражает объекты в глубине тыла врага», — заявил он. Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 220 различных снарядов по территории ДНР. Об этом заявило представительство ДНР, передает «Федеральное агентство новостей». ВСУ несут большие потери с начала наступательных действий. Это приближает провал их операции. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки наступления в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. На угледарском, артемовском, марьинском, авдеевском направлениях ВСУ увеличивают собственные резервы. «Если говорить о донецком участке фронта, то наиболее „горячими“ остаются угледарское направление, Марьинка, Авдеевка и артемовское», — сказал Гагин в эфире Первого канала. Он отметил, что ВСУ продолжают увеличивать резервы на этих направлениях, чтобы предпринимать попытки контрнаступления. Гагин подчеркнул, что каждый день украинские бойцы устраивают наступательные действия небольшими группами. Также работают диверсионно-разведывательные группы по линии фронта. Советник врио главы ДНР отметил, что российские бойцы купируют ВСУ. «Налажено очень грамотное взаимодействие родов войск, это разведка, пехота, авиация, артиллерия. Благодаря информации разведки авиация регулярно поражает объекты в глубине тыла врага», — заявил он. Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 220 различных снарядов по территории ДНР. Об этом заявило представительство ДНР, передает «Федеральное агентство новостей». ВСУ несут большие потери с начала наступательных действий. Это приближает провал их операции. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает «Национальная служба новостей».