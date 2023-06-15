15 июня 2023

Страна.ua: Зеленский провел совещания о снятии Кличко с поста мэра

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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Виталия Кличко могут уволить с должности мэра, передает Страна.ua Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел ряд совещаний по снятию мэра Киева Виталия Кличко. Вопрос увольнения подняли на фоне истории со столичным бомбоубежищем, которое закрыли во время воздушной тревоги.

«Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений — „и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей“. Это как раз по поводу Кличко. В офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», — передает информацию Страна.ua.

Ранее жители Киева пожаловались на то, что во время обстрела города бомбоубежища были закрыты. Из-за этого Зеленский пригрозил Кличко «нокаутом».

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Офис президента Украины Владимира Зеленского провел ряд совещаний по снятию мэра Киева Виталия Кличко. Вопрос увольнения подняли на фоне истории со столичным бомбоубежищем, которое закрыли во время воздушной тревоги. «Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений — „и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей“. Это как раз по поводу Кличко. В офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», — передает информацию Страна.ua. Ранее жители Киева пожаловались на то, что во время обстрела города бомбоубежища были закрыты. Из-за этого Зеленский пригрозил Кличко «нокаутом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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