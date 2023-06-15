Волонтеры из города Югорска и поселка Пионерского (ХМАО) передали для больницы в зоне СВО необходимые медикаменты и постельные принадлежности. Об этом в соцсети сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.
«Передал медперсоналу больницы медпрепараты и постельные принадлежности, которые в свою очередь мне передали волонтеры из Югорска и п. Пионерского Советского района», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он уточнил, что также пообщался с руководством медучреждения, выслушал, что еще необходимо для эффективной работы в зоне СВО и взял в работу новый заказ от врачей.
Помимо передачи груза, Исаков навестил в госпитале своего бывшего ученика Ярослава Манцевича, получившего ранение в зоне СВО и проходящего в настоящее время лечение в медучреждении. Боец встретил сенатора с улыбкой и рассказал, что травму получил во время выполнения боевой задачи в Артемовске.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал передать автомобиль бойцам после небольшого ремонта.
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