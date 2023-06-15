Сенатор от ХМАО привез медикаменты и постельные принадлежности для больницы в зоне СВО. Видео

16 июня 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

После общения с медперсоналом больницы Исаков взял в работу новый заказ Фото: Анна Майорова © URA.RU Волонтеры из города Югорска и поселка Пионерского (ХМАО) передали для больницы в зоне СВО необходимые медикаменты и постельные принадлежности. Об этом в соцсети сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Передал медперсоналу больницы медпрепараты и постельные принадлежности, которые в свою очередь мне передали волонтеры из Югорска и п. Пионерского Советского района», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он уточнил, что также пообщался с руководством медучреждения, выслушал, что еще необходимо для эффективной работы в зоне СВО и взял в работу новый заказ от врачей. Помимо передачи груза, Исаков навестил в госпитале своего бывшего ученика Ярослава Манцевича, получившего ранение в зоне СВО и проходящего в настоящее время лечение в медучреждении. Боец встретил сенатора с улыбкой и рассказал, что травму получил во время выполнения боевой задачи в Артемовске. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал передать автомобиль бойцам после небольшого ремонта.

Волонтеры из города Югорска и поселка Пионерского (ХМАО) передали для больницы в зоне СВО необходимые медикаменты и постельные принадлежности. Об этом в соцсети сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Передал медперсоналу больницы медпрепараты и постельные принадлежности, которые в свою очередь мне передали волонтеры из Югорска и п. Пионерского Советского района», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он уточнил, что также пообщался с руководством медучреждения, выслушал, что еще необходимо для эффективной работы в зоне СВО и взял в работу новый заказ от врачей. Помимо передачи груза, Исаков навестил в госпитале своего бывшего ученика Ярослава Манцевича, получившего ранение в зоне СВО и проходящего в настоящее время лечение в медучреждении. Боец встретил сенатора с улыбкой и рассказал, что травму получил во время выполнения боевой задачи в Артемовске. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал передать автомобиль бойцам после небольшого ремонта.