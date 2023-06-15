Челябинский губернатор подписал соглашения с освобожденными территориями

По мнению Алексея Текслера, это придаст новый импульс развитию регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ПМЭФ-2023 губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашения о сотрудничестве с главами новых субъектов РФ, чьи территории были освобождены в ходе спецоперации. Об этом 16 июня сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Челябинская область будет развивать сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Со стороны регионов соглашение с Текслером подписали ВРИО главы ДНР Денис Пушилин и ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий», — заявили в пресс-службе.

Сотрудничество между регионами будет происходить в экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Также подписанные документы подразумевают совместную работу в сферах сельского хозяйства, инноваций, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики и социальной защиты населения.