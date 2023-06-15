15 июня 2023

Челябинский губернатор подписал соглашения с освобожденными территориями

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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , текслер алексей
По мнению Алексея Текслера, это придаст новый импульс развитию регионов Фото:

На ПМЭФ-2023 губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашения о сотрудничестве с главами новых субъектов РФ, чьи территории были освобождены в ходе спецоперации. Об этом 16 июня сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Челябинская область будет развивать сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Со стороны регионов соглашение с Текслером подписали ВРИО главы ДНР Денис Пушилин и ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий», — заявили в пресс-службе.

Сотрудничество между регионами будет происходить в экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Также подписанные документы подразумевают совместную работу в сферах сельского хозяйства, инноваций, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики и социальной защиты населения.

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На ПМЭФ-2023 губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашения о сотрудничестве с главами новых субъектов РФ, чьи территории были освобождены в ходе спецоперации. Об этом 16 июня сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Челябинская область будет развивать сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Со стороны регионов соглашение с Текслером подписали ВРИО главы ДНР Денис Пушилин и ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий», — заявили в пресс-службе. Сотрудничество между регионами будет происходить в экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Также подписанные документы подразумевают совместную работу в сферах сельского хозяйства, инноваций, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики и социальной защиты населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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