19 июня 2023

Пермяка поймали при попытке продать наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы Фото:

Жителя Перми задержали при попытке продать наркотики своей знакомой. После «проверочной закупки» виновный выбросил полученные с продажи деньги, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Свидетель, участвующая в „проверочной закупке“, встретилась с виновным и передала ему тысячу рублей за наркотики. Во время задержания мужчина выбросил деньги, но сотрудники полиции нашли на асфальте две купюры номиналом 500 рублей каждая, которыми ранее рассчиталась участница оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в документе.

Подсудимый признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Он объяснил, что поддался на «уговоры красивой девушки» продать ей наркотики. Суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

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Жителя Перми задержали при попытке продать наркотики своей знакомой. После «проверочной закупки» виновный выбросил полученные с продажи деньги, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Свидетель, участвующая в „проверочной закупке“, встретилась с виновным и передала ему тысячу рублей за наркотики. Во время задержания мужчина выбросил деньги, но сотрудники полиции нашли на асфальте две купюры номиналом 500 рублей каждая, которыми ранее рассчиталась участница оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в документе. Подсудимый признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Он объяснил, что поддался на «уговоры красивой девушки» продать ей наркотики. Суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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