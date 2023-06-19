Пермяка поймали при попытке продать наркотики

20 июня 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Перми задержали при попытке продать наркотики своей знакомой. После «проверочной закупки» виновный выбросил полученные с продажи деньги, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Свидетель, участвующая в „проверочной закупке“, встретилась с виновным и передала ему тысячу рублей за наркотики. Во время задержания мужчина выбросил деньги, но сотрудники полиции нашли на асфальте две купюры номиналом 500 рублей каждая, которыми ранее рассчиталась участница оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в документе. Подсудимый признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Он объяснил, что поддался на «уговоры красивой девушки» продать ей наркотики. Суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

Жителя Перми задержали при попытке продать наркотики своей знакомой. После «проверочной закупки» виновный выбросил полученные с продажи деньги, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Свидетель, участвующая в „проверочной закупке“, встретилась с виновным и передала ему тысячу рублей за наркотики. Во время задержания мужчина выбросил деньги, но сотрудники полиции нашли на асфальте две купюры номиналом 500 рублей каждая, которыми ранее рассчиталась участница оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в документе. Подсудимый признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Он объяснил, что поддался на «уговоры красивой девушки» продать ей наркотики. Суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.