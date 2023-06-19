19 июня 2023

В лесах под Златоустом пересохли родники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, горы
При походе на Таганай воду попросили брать с собой Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пересохли родники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, подобное явление наблюдается второй год подряд.

«Несмотря на зарядившие дожди, высохший на стоянке родник „Веселый ключ“ пока так и не ожил. Подобное явление наблюдается два года подряд. Засушливым летом 2021 года водный кризис разразился в приюте „Таганай“, из-за чего там временно пришлось закрыть баню», — отметили в учреждении.

Родники пересохли и рядом с Веселым ключом в районе Большой Каменной реки. Однако под самими каменными массивами вода еще есть. Сотрудники нацпарка обратились к туристам, отправляющимся в поход на Таганай, брать воду с собой.

На Веселом ключе вода пропадает летом второй год подряд
На Веселом ключе вода пропадает летом второй год подряд
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пересохли родники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, подобное явление наблюдается второй год подряд. «Несмотря на зарядившие дожди, высохший на стоянке родник „Веселый ключ“ пока так и не ожил. Подобное явление наблюдается два года подряд. Засушливым летом 2021 года водный кризис разразился в приюте „Таганай“, из-за чего там временно пришлось закрыть баню», — отметили в учреждении. Родники пересохли и рядом с Веселым ключом в районе Большой Каменной реки. Однако под самими каменными массивами вода еще есть. Сотрудники нацпарка обратились к туристам, отправляющимся в поход на Таганай, брать воду с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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