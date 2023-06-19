При походе на Таганай воду попросили брать с собой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пересохли родники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, подобное явление наблюдается второй год подряд.

«Несмотря на зарядившие дожди, высохший на стоянке родник „Веселый ключ“ пока так и не ожил. Подобное явление наблюдается два года подряд. Засушливым летом 2021 года водный кризис разразился в приюте „Таганай“, из-за чего там временно пришлось закрыть баню», — отметили в учреждении.

Родники пересохли и рядом с Веселым ключом в районе Большой Каменной реки. Однако под самими каменными массивами вода еще есть. Сотрудники нацпарка обратились к туристам, отправляющимся в поход на Таганай, брать воду с собой.