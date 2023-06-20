В Челябинске сократится интервал движения автобуса №2

20 июня 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Автобусный маршрут № 2 будет усилен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Интервал движения автобусного маршрута №2 в Челябинске сократится в час пик до 5-7 минут. Об этом сообщает городская мэрия. «С 21 июня МУП „Служба организации движения“ увеличит количество машин на автобусном маршруте № 2. Это связано с изменением трассы движения маршрутного такси № 86», — утончили в пресс-службе администрации Челябинска. Автобусный маршрут № 2 будет усилен. Интервал движения в час пик составит 5-7 минут. Ранее стало известно, что в Челябинске пять трамваев временно изменят маршруты. Речь идет про трамваи №5, №6, №17, №20 и №22. С 22:00 20 июня до 1 июля закроется движение на участках дороги по улице Карла Маркса от улиц Российской до Цвиллинга, по улице Российской от улиц Карла Маркса до Труда. Там будет производиться капитальный ремонт трамвайных путей.

Интервал движения автобусного маршрута №2 в Челябинске сократится в час пик до 5-7 минут. Об этом сообщает городская мэрия. «С 21 июня МУП „Служба организации движения“ увеличит количество машин на автобусном маршруте № 2. Это связано с изменением трассы движения маршрутного такси № 86», — утончили в пресс-службе администрации Челябинска. Автобусный маршрут № 2 будет усилен. Интервал движения в час пик составит 5-7 минут. Ранее стало известно, что в Челябинске пять трамваев временно изменят маршруты. Речь идет про трамваи №5, №6, №17, №20 и №22. С 22:00 20 июня до 1 июля закроется движение на участках дороги по улице Карла Маркса от улиц Российской до Цвиллинга, по улице Российской от улиц Карла Маркса до Труда. Там будет производиться капитальный ремонт трамвайных путей.