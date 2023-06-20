20 июня 2023

В Челябинске упали цены на продукты и бытовую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены снизились на несколько сотен категорий товаров Фото:

В Челябинске по итогам мая существенно снизились цены на ряд продуктов и бытовую технику. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в Контрольно-счетной палате (КСП) области.

«В категории продовольственных товаров снижение цен зафиксировано по 63 позициям. В том числе огурцы подешевели почти на 37%, помидоры — на 32%, яйца — на 12%, бананы — почти на 6%», — пояснили в пресс-службе КСП.

Такую динамику там объяснили поступлением свежего урожая, в том числе из тепличных хозяйств региона. При этом стоимость некоторых овощей и фруктов в Челябинской области ниже, чем в соседних регионах УрФО.

«В категории непродовольственных товаров мы выявили 129 позиций, демонстрирующих снижение цены. Наиболее показательны миксеры и блендеры (2,79 тысячи рублей — минус 10,9%), телевизоры (в среднем 24,1 тысячи рублей — минус 7,6%), компьютерные мониторы (17 тысяч рублей — 6,8%) и стиральные машины — 26,8 тысячи рублей, минус 6,6%», — рассказали в ведомстве.

Ситуацию в КСП объясняют преодолением прошлогоднего ажиотажа, который вызвал временный дефицит и рост цен, а также укреплением параллельного импорта. Кроме того, географическое положение региона снижает логистические расходы поставщиков.

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В Челябинске по итогам мая существенно снизились цены на ряд продуктов и бытовую технику. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в Контрольно-счетной палате (КСП) области. «В категории продовольственных товаров снижение цен зафиксировано по 63 позициям. В том числе огурцы подешевели почти на 37%, помидоры — на 32%, яйца — на 12%, бананы — почти на 6%», — пояснили в пресс-службе КСП. Такую динамику там объяснили поступлением свежего урожая, в том числе из тепличных хозяйств региона. При этом стоимость некоторых овощей и фруктов в Челябинской области ниже, чем в соседних регионах УрФО. «В категории непродовольственных товаров мы выявили 129 позиций, демонстрирующих снижение цены. Наиболее показательны миксеры и блендеры (2,79 тысячи рублей — минус 10,9%), телевизоры (в среднем 24,1 тысячи рублей — минус 7,6%), компьютерные мониторы (17 тысяч рублей — 6,8%) и стиральные машины — 26,8 тысячи рублей, минус 6,6%», — рассказали в ведомстве. Ситуацию в КСП объясняют преодолением прошлогоднего ажиотажа, который вызвал временный дефицит и рост цен, а также укреплением параллельного импорта. Кроме того, географическое положение региона снижает логистические расходы поставщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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