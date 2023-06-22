Миасский автозавод компенсирует расходы на проезд всем иногородним сотрудникам

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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, конвейер, производственный процесс, автозавод, аз урал, группа газ, автомобиль урал
Транспортные расходы компенсируют всем сотрудникам автозавода, кто не живет в Миассе Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) будет компенсировать транспортные расходы всем иногородним сотрудникам. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, в соцпрограмму включили жителей пригородных поселков.

«Социальная программа автозавода „Урал“ расширилась.Теперь она охватывает всех иногородних сотрудников и тех, кто живет в пригородных поселках Миасского городского округа», — отметили в минпроме.

Согласно программе, персоналу возмещают затраты на проезд до места работы и обратно в соответствии с рабочим графиком предприятия. На возмещение расходов могут рассчитывать как работающие на постоянной основе, так и те, кто трудится по срочным договорам. На заводе отметили, что компенсацию получают оба супруга, если они работают на «Урале».

В случае, если работник проживает в хостеле при заводе, то ему компенсируют ежемесячно по две поездки. Размеры компенсации определяют, основываясь на стоимости билетов до конкретного населенного пункта.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) будет компенсировать транспортные расходы всем иногородним сотрудникам. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, в соцпрограмму включили жителей пригородных поселков. «Социальная программа автозавода „Урал“ расширилась.Теперь она охватывает всех иногородних сотрудников и тех, кто живет в пригородных поселках Миасского городского округа», — отметили в минпроме. Согласно программе, персоналу возмещают затраты на проезд до места работы и обратно в соответствии с рабочим графиком предприятия. На возмещение расходов могут рассчитывать как работающие на постоянной основе, так и те, кто трудится по срочным договорам. На заводе отметили, что компенсацию получают оба супруга, если они работают на «Урале». В случае, если работник проживает в хостеле при заводе, то ему компенсируют ежемесячно по две поездки. Размеры компенсации определяют, основываясь на стоимости билетов до конкретного населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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