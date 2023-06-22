Украинского морпеха будут судить за массовые убийства в Мариуполе

23 июня 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Денис Рашпли за месяц службы на трех постах в Мариуполе застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинского морского пехотинца Дениса Рашпли будут судить по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Об этом стало известно со слов представителей прокуратуры, направивших уголовное дело в Верховный суд ДНР. По данным Следственного комитета РФ и прокуратуры, за месяц службы на трех постах в Мариуполе Денис Рашпли застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил. Жертв могло быть и больше, но раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня, передает « Коммерсант ». Также мужчина обвиняется в покушениях на убийства и в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Предположительно матрос Рашпля совершил преступления в период с 9 марта по 9 апреля 2022 года в Мариуполе. Его командир Александр Свинарчук также находится под следствием. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал наказать Киев за планы убить как можно больше русских. Он напомнил, что украинские власти, в том числе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель военной разведки Кирилл Буданов и другие неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских.

Украинского морского пехотинца Дениса Рашпли будут судить по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Об этом стало известно со слов представителей прокуратуры, направивших уголовное дело в Верховный суд ДНР. По данным Следственного комитета РФ и прокуратуры, за месяц службы на трех постах в Мариуполе Денис Рашпли застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил. Жертв могло быть и больше, но раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня, передает «Коммерсант». Также мужчина обвиняется в покушениях на убийства и в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Предположительно матрос Рашпля совершил преступления в период с 9 марта по 9 апреля 2022 года в Мариуполе. Его командир Александр Свинарчук также находится под следствием. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал наказать Киев за планы убить как можно больше русских. Он напомнил, что украинские власти, в том числе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель военной разведки Кирилл Буданов и другие неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских.