22 июня 2023

Украинского морпеха будут судить за массовые убийства в Мариуполе

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Армия, разное, архив. Пермь, бтр, военные, морпехи, морская пехота, сво, высадка морского десанта, форсирование реки
Денис Рашпли за месяц службы на трех постах в Мариуполе застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинского морского пехотинца Дениса Рашпли будут судить по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Об этом стало известно со слов представителей прокуратуры, направивших уголовное дело в Верховный суд ДНР.

По данным Следственного комитета РФ и прокуратуры, за месяц службы на трех постах в Мариуполе Денис Рашпли застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил. Жертв могло быть и больше, но раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня, передает «Коммерсант». Также мужчина обвиняется в покушениях на убийства и в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Предположительно матрос Рашпля совершил преступления в период с 9 марта по 9 апреля 2022 года в Мариуполе. Его командир Александр Свинарчук также находится под следствием.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал наказать Киев за планы убить как можно больше русских. Он напомнил, что украинские власти, в том числе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель военной разведки Кирилл Буданов и другие неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских.

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Украинского морского пехотинца Дениса Рашпли будут судить по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Об этом стало известно со слов представителей прокуратуры, направивших уголовное дело в Верховный суд ДНР. По данным Следственного комитета РФ и прокуратуры, за месяц службы на трех постах в Мариуполе Денис Рашпли застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил. Жертв могло быть и больше, но раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня, передает «Коммерсант». Также мужчина обвиняется в покушениях на убийства и в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Предположительно матрос Рашпля совершил преступления в период с 9 марта по 9 апреля 2022 года в Мариуполе. Его командир Александр Свинарчук также находится под следствием. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал наказать Киев за планы убить как можно больше русских. Он напомнил, что украинские власти, в том числе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель военной разведки Кирилл Буданов и другие неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских.
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