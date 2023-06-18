Песков пообещал наказать Киев за планы убить как можно больше русских

18 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Запад должен оценить заявления киевских властей, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киевские власти, угрожающие россиянам убийством, будут наказаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать. И мы это будем делать», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Песков также отметил, что украинские власти, в том числе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель военной разведки Кирилл Буданов и члены Совета безопасности Украины, неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. «Очень хотелось бы, чтобы подобные заявления хоть как-то получили оценку за рубежом. Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь», — добавил Песков. Ранее Подоляк заявил, что единственный план киевского режима заключается в «максимально жестком продвижении вперед с максимальным убийством россиян». Советник главы офиса Зеленского исключил возможность переговоров для урегулирования конфликта.

Киевские власти, угрожающие россиянам убийством, будут наказаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать. И мы это будем делать», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Песков также отметил, что украинские власти, в том числе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель военной разведки Кирилл Буданов и члены Совета безопасности Украины, неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. «Очень хотелось бы, чтобы подобные заявления хоть как-то получили оценку за рубежом. Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь», — добавил Песков. Ранее Подоляк заявил, что единственный план киевского режима заключается в «максимально жестком продвижении вперед с максимальным убийством россиян». Советник главы офиса Зеленского исключил возможность переговоров для урегулирования конфликта.