22 июня 2023

Главу пермского завода включили в совет директоров крупнейшей ассоциации машиностроителей

Глава Краснокамского РМЗ Теплов вошел в состав совета директоров ассоциации «Росспецмаш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с участием министра строительства. Пермь, портрет, теплов дмитрий
Дмитрию Теплову также вручили награду от ассоциации Фото:

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов вошел в совет директоров ассоциации «Росспецмаш», объединяющей производителей специализированной техники. Такое решение приняли на ежегодной конференции ассоциации, которая проходила в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте КРМЗ.

«В состав Совета директоров вошли представители как крупнейших российских производителей сельхозтехники, так и средних по размеру предприятий. Главная задача ассоциации сегодня — введение специального налогового режима для машиностроителей и производителей комплектующих», — приводит пресс-служба Краснокамского РМЗ слова Дмитрия Теплова.

Также на конференции ассоциация вручила Теплову награду «За вклад в развитие специализированного машиностроения». А сам КРМЗ наградили Знаком отличия в честь 50-летия предприятия.

В рамках конференции состоялась экскурсия на предприятие. Ее участникам показали производство специализированных кормозаготовительных машин KRMZ Innovation и складского оборудования STL. Также завод выпускает навесные фронтальные погрузчики FRONTLIFT для сельского хозяйства и автомобильные прицепы под торговой маркой «Экспедиция». В 2023 году на КРМЗ началось производство бассейнов для отелей и частных домов.

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Директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов вошел в совет директоров ассоциации «Росспецмаш», объединяющей производителей специализированной техники. Такое решение приняли на ежегодной конференции ассоциации, которая проходила в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте КРМЗ. «В состав Совета директоров вошли представители как крупнейших российских производителей сельхозтехники, так и средних по размеру предприятий. Главная задача ассоциации сегодня — введение специального налогового режима для машиностроителей и производителей комплектующих», — приводит пресс-служба Краснокамского РМЗ слова Дмитрия Теплова. Также на конференции ассоциация вручила Теплову награду «За вклад в развитие специализированного машиностроения». А сам КРМЗ наградили Знаком отличия в честь 50-летия предприятия. В рамках конференции состоялась экскурсия на предприятие. Ее участникам показали производство специализированных кормозаготовительных машин KRMZ Innovation и складского оборудования STL. Также завод выпускает навесные фронтальные погрузчики FRONTLIFT для сельского хозяйства и автомобильные прицепы под торговой маркой «Экспедиция». В 2023 году на КРМЗ началось производство бассейнов для отелей и частных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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