22 июня 2023

Челябинский губернатор поблагодарил ФСБ за пойманных диверсантов

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Ни одна попытка диверсии или теракта в Челябинской области не осталась нераскрытой Фото:

Губернатор Алексей Текслер выразил благодарность ФСБ и другим силовым структурам за раскрытые и предотвращенные диверсии на железной дороге в Челябинской области. Об этом он заявил 23 июня на заседании оперативного штаба.

«Если говорить про наш регион, то „спасибо“ ФСБ и другим правоохранительным структурам. Каждый случай террористической направленности раскрывается. Но, тем не менее, эти случаи происходят. Мы знаем, почему; мы знаем, кто вербует этих людей. Вопросы безопасности на железной дороге сегодня ключевые», — цитирует Текслера пресс-служба правительства региона.

Также Текслер поручил оборудовать техническими средствами охраны энергетические объекты железной дороги. Кроме того, необходимо установить дополнительные системы сигнализации, централизации и блокировки.

Всего в Челябинской области совершено или пресечено на стадии подготовки порядка 10 поджогов, задержаны 14 человек. Среди диверсантов, пытавших сорвать железнодорожные перевозки, были подросток и житель Башкортостана, специально действовавший за пределами своего региона. Максимальное наказание по статьям 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока, в том числе для несовершеннолетних в возрасте от 14 лет.

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Губернатор Алексей Текслер выразил благодарность ФСБ и другим силовым структурам за раскрытые и предотвращенные диверсии на железной дороге в Челябинской области. Об этом он заявил 23 июня на заседании оперативного штаба. «Если говорить про наш регион, то „спасибо“ ФСБ и другим правоохранительным структурам. Каждый случай террористической направленности раскрывается. Но, тем не менее, эти случаи происходят. Мы знаем, почему; мы знаем, кто вербует этих людей. Вопросы безопасности на железной дороге сегодня ключевые», — цитирует Текслера пресс-служба правительства региона. Также Текслер поручил оборудовать техническими средствами охраны энергетические объекты железной дороги. Кроме того, необходимо установить дополнительные системы сигнализации, централизации и блокировки. Всего в Челябинской области совершено или пресечено на стадии подготовки порядка 10 поджогов, задержаны 14 человек. Среди диверсантов, пытавших сорвать железнодорожные перевозки, были подросток и житель Башкортостана, специально действовавший за пределами своего региона. Максимальное наказание по статьям 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока, в том числе для несовершеннолетних в возрасте от 14 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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