Екатеринбуржцы пожаловались на огромную очередь перед концертом «Максим Свободы». Фото

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Матч чемпионата России между командами "Урал" - "Рубин" на стадионе Екатеринбург Арена. Екатеринбург, центральный стадион, екатеринбург арена
Из-за массовых очередей на площадке очень мало фанатов группы «Максим Свобода» Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Жители Екатеринбурга встали в огромные очереди, чтобы попасть на концерт группы «Максим Свобода» на «Екатеринбург Арене» в рамках фестиваля Ural Music Night. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед входом на „Екатеринбург Арену“ скопились толпы, очередь движется очень медленно. Артист уже начал выступать, но на самой площадке зрителей мало», — рассказал корреспондент URA.RU.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит с вечера 23 июня до утра следующего дня. Хедлайнеры мероприятий выступают на более 100 площадок по всему городу. URA.RU готовило специальный материал, где рассказано куда можно сходить. Также агентство ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

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Жители Екатеринбурга встали в огромные очереди, чтобы попасть на концерт группы «Максим Свобода» на «Екатеринбург Арене» в рамках фестиваля Ural Music Night. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Перед входом на „Екатеринбург Арену“ скопились толпы, очередь движется очень медленно. Артист уже начал выступать, но на самой площадке зрителей мало», — рассказал корреспондент URA.RU. Музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит с вечера 23 июня до утра следующего дня. Хедлайнеры мероприятий выступают на более 100 площадок по всему городу. URA.RU готовило специальный материал, где рассказано куда можно сходить. Также агентство ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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