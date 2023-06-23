Жители Екатеринбурга встали в огромные очереди, чтобы попасть на концерт группы «Максим Свобода» на «Екатеринбург Арене» в рамках фестиваля Ural Music Night. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Перед входом на „Екатеринбург Арену“ скопились толпы, очередь движется очень медленно. Артист уже начал выступать, но на самой площадке зрителей мало», — рассказал корреспондент URA.RU.
Музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит с вечера 23 июня до утра следующего дня. Хедлайнеры мероприятий выступают на более 100 площадок по всему городу. URA.RU готовило специальный материал, где рассказано куда можно сходить. Также агентство ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.
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