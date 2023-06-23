В Челябинске водитель мотоцикла врезался в иномарку

Водитель мотоцикла получил травмы
В Челябинске мотоцикл врезался в иномарку, в результате чего один человек получил травмы. Авария произошла в районе улицы Чичерина, сообщили в УГИБДД по Челябинску.
«ДТП случилось 24 июня в 10:00 напротив дома №10 по улице Чичерина. По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW, мужчина 1960 года рождения, совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Kia Rio, которым управляла женщина 1961 года рождения», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона.
Там уточнили, что водитель иномарки совершала разворот через двойную сплошную линию разметки. Медицинская помощь потребовалась водителю мотоцикла.
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