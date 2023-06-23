23 июня 2023

В Челябинске водитель мотоцикла врезался в иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоцикл Челябинск, мотоцикл, байк, кавасаки
Водитель мотоцикла получил травмы Фото:

В Челябинске мотоцикл врезался в иномарку, в результате чего один человек получил травмы. Авария произошла в районе улицы Чичерина, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

«ДТП случилось 24 июня в 10:00 напротив дома №10 по улице Чичерина. По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW, мужчина 1960 года рождения, совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Kia Rio, которым управляла женщина 1961 года рождения», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона.

Там уточнили, что водитель иномарки совершала разворот через двойную сплошную линию разметки. Медицинская помощь потребовалась водителю мотоцикла.

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В Челябинске мотоцикл врезался в иномарку, в результате чего один человек получил травмы. Авария произошла в районе улицы Чичерина, сообщили в УГИБДД по Челябинску. «ДТП случилось 24 июня в 10:00 напротив дома №10 по улице Чичерина. По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW, мужчина 1960 года рождения, совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Kia Rio, которым управляла женщина 1961 года рождения», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона. Там уточнили, что водитель иномарки совершала разворот через двойную сплошную линию разметки. Медицинская помощь потребовалась водителю мотоцикла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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