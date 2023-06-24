Собянин ввел дополнительный выходной для москвичей из-за Пригожина

Первый день следующей недели будет выходным для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он попросил всех граждан воздержаться от поездок по городу. Это связано с тем, что в некоторых кварталах будет перекрыто движение. По словам Собянина, все службы работают в режиме повышенной готовности.
Евгений Пригожин фактически объявил мятеж после опровержения его слов от Минобороны России. После этого он заявил, что бойцы его отрядов будут уничтожать все на своем пути.
Частная армия уже зашла в Ростов-на-Дону. Также ее бойцы были замечены в Липецкой области. ФСБ возбудила против Евения Пригожина уголовное дело. Президент России Владимир Путин заявил, что основатель частной армии ударил в спину России.
Первый день следующей недели будет выходным для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он попросил всех граждан воздержаться от поездок по городу. Это связано с тем, что в некоторых кварталах будет перекрыто движение. По словам Собянина, все службы работают в режиме повышенной готовности. Евгений Пригожин фактически объявил мятеж после опровержения его слов от Минобороны России. После этого он заявил, что бойцы его отрядов будут уничтожать все на своем пути. Частная армия уже зашла в Ростов-на-Дону. Также ее бойцы были замечены в Липецкой области. ФСБ возбудила против Евения Пригожина уголовное дело. Президент России Владимир Путин заявил, что основатель частной армии ударил в спину России.