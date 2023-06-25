Командир «Ахмата» заявил о возвращении бойцов в зону СВО

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Чеченский добровольческий батальон Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, армия, донбасс, война, зачистка, ахмат, сво, кадыровцы
«Ахмат» будет освобождать Марьинку, заявил Апты Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» постепенно возвращаются в зону спецоперации на Украине. Об этом рассказал командир спецназа Апты Алаудинов. Он уточнил, что они будут освобождать Марьинку в Донецкой народной республике.

«На данный момент подразделения „Ахмат“ потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки», — рассказал Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что с передовой не снимали всех бойцов «Ахмата». По его словам, в Ростов-на-Дону были отправлены только те, кого можно было заменить другими подразделениями.

Подразделения «Ахмат» были направлены в Ростов-на-Дону для контроля ситуации в связи с военным мятежом, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин. Он заявил, что Минобороны РФ якобы нанесло ракетный удар по позициям бойцов его частной армии. В ведомстве опровергли эти слова. После этого он заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России и захватил Ростов-на-Дону. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, все обошлось без прямой конфронтации.

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Бойцы спецназа «Ахмат» постепенно возвращаются в зону спецоперации на Украине. Об этом рассказал командир спецназа Апты Алаудинов. Он уточнил, что они будут освобождать Марьинку в Донецкой народной республике. «На данный момент подразделения „Ахмат“ потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки», — рассказал Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что с передовой не снимали всех бойцов «Ахмата». По его словам, в Ростов-на-Дону были отправлены только те, кого можно было заменить другими подразделениями. Подразделения «Ахмат» были направлены в Ростов-на-Дону для контроля ситуации в связи с военным мятежом, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин. Он заявил, что Минобороны РФ якобы нанесло ракетный удар по позициям бойцов его частной армии. В ведомстве опровергли эти слова. После этого он заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России и захватил Ростов-на-Дону. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, все обошлось без прямой конфронтации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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