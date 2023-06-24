24 июня 2023
23 июня 2023

Тюменцы заметили барана, который переходит дорогу на красный свет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курбан-байрам в Екатеринбурге, мечеть на ул. Димитрова, 15., баран, курбан байрам
Баран заметили на пересечении дорог Широтная и Монтажников Фото:

В Восточном округе Тюмени на пересечении улиц Широтная и Монтажников водители заметили потерявшегося барана. Животное самостоятельно переходило через дорогу на красный свет. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«Кто потерял барана? Бегает по дорогам Тюмени!», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». Видео с животным разлетелось по социальным сетям.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное. Жители дома выставили видео в социальные сети. Очевидцы говорят, что это был кабана.

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В Восточном округе Тюмени на пересечении улиц Широтная и Монтажников водители заметили потерявшегося барана. Животное самостоятельно переходило через дорогу на красный свет. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Кто потерял барана? Бегает по дорогам Тюмени!», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». Видео с животным разлетелось по социальным сетям. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное. Жители дома выставили видео в социальные сети. Очевидцы говорят, что это был кабана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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