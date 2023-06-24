Баран заметили на пересечении дорог Широтная и Монтажников
В Восточном округе Тюмени на пересечении улиц Широтная и Монтажников водители заметили потерявшегося барана. Животное самостоятельно переходило через дорогу на красный свет. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.
«Кто потерял барана? Бегает по дорогам Тюмени!», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». Видео с животным разлетелось по социальным сетям.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное. Жители дома выставили видео в социальные сети. Очевидцы говорят, что это был кабана.
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