24 июня 2023

Спортсменка из Екатеринбурга взяла второе золото на чемпионате РФ по прыжкам в воду

Кристина Ильиных взяла второе золото на чемпионате РФ по прыжкам в воду в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Фальков. Екатеринбург, дворец водных видов спорта, бассейн
Кристина Ильиных за два дня завоевала две золотые медали на чемпионате по прыжкам в воду Фото:

Спортсменка из Екатеринбурга Кристина Ильиных взяла второе золото на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в уральской столице. 25 июня завершились соревнования женских пар в прыжках с трехметрового трамплина, Ильиных была в дуэте с Елизаветой Кузиной, сообщили в СМИ.

«Кристина Ильиных и Елизавета Кузина победили в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате РФ в Екатеринбурге», — пишет «Матч ТВ». Они набрали 291,30 балла.

Серебро завоевали Мария Полякова и Виталия Королева (286,20 баллов). Бронза досталась дуэту с еще одной екатеринбурженкой — Евгении Селезневой и Александре Бибикиной из Челябинска. Они набрали 266,28 балла.

24 июня Ильиных победила в прыжках с метрового трамплина. Селезнева стала лишь пятой.

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Спортсменка из Екатеринбурга Кристина Ильиных взяла второе золото на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в уральской столице. 25 июня завершились соревнования женских пар в прыжках с трехметрового трамплина, Ильиных была в дуэте с Елизаветой Кузиной, сообщили в СМИ. «Кристина Ильиных и Елизавета Кузина победили в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате РФ в Екатеринбурге», — пишет «Матч ТВ». Они набрали 291,30 балла. Серебро завоевали Мария Полякова и Виталия Королева (286,20 баллов). Бронза досталась дуэту с еще одной екатеринбурженкой — Евгении Селезневой и Александре Бибикиной из Челябинска. Они набрали 266,28 балла. 24 июня Ильиных победила в прыжках с метрового трамплина. Селезнева стала лишь пятой.
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