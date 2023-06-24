Спортсменка из Екатеринбурга взяла второе золото на чемпионате РФ по прыжкам в воду

Спортсменка из Екатеринбурга Кристина Ильиных взяла второе золото на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в уральской столице. 25 июня завершились соревнования женских пар в прыжках с трехметрового трамплина, Ильиных была в дуэте с Елизаветой Кузиной, сообщили в СМИ.
«Кристина Ильиных и Елизавета Кузина победили в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате РФ в Екатеринбурге», — пишет «Матч ТВ». Они набрали 291,30 балла.
Серебро завоевали Мария Полякова и Виталия Королева (286,20 баллов). Бронза досталась дуэту с еще одной екатеринбурженкой — Евгении Селезневой и Александре Бибикиной из Челябинска. Они набрали 266,28 балла.
24 июня Ильиных победила в прыжках с метрового трамплина. Селезнева стала лишь пятой.
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