Гутерриш выразил обеспокоенность из-за происходящих в России событий

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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН обеспокоились из-за военного мятежа Пригожина в России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В ООН с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в России, и призывают избегать дальнейшей напряженности. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает развитие событий в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации», — передает слова Фархана Хака ТАСС. Генсек ООН призвал всех задействованных избегать дальнейшей напряженности.

Вечером 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его частной армии. Минобороны РФ опровергло такое заявление. Позднее 24 июня Пригожин направил колонны частной армии в сторону Москвы. Однако остановил свое движение после звонка от президента Беларуси Александра Лукашенко.

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В ООН с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в России, и призывают избегать дальнейшей напряженности. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. «Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает развитие событий в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации», — передает слова Фархана Хака ТАСС. Генсек ООН призвал всех задействованных избегать дальнейшей напряженности. Вечером 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его частной армии. Минобороны РФ опровергло такое заявление. Позднее 24 июня Пригожин направил колонны частной армии в сторону Москвы. Однако остановил свое движение после звонка от президента Беларуси Александра Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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