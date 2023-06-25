Гутерриш выразил обеспокоенность из-за происходящих в России событий

В ООН с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в России, и призывают избегать дальнейшей напряженности. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.
«Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает развитие событий в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации», — передает слова Фархана Хака ТАСС. Генсек ООН призвал всех задействованных избегать дальнейшей напряженности.
Вечером 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его частной армии. Минобороны РФ опровергло такое заявление. Позднее 24 июня Пригожин направил колонны частной армии в сторону Москвы. Однако остановил свое движение после звонка от президента Беларуси Александра Лукашенко.
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