В Екатеринбурге возле ж/д станции произошел крупный пожар

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Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге возле железнодорожной станции Путевка произошел пожар площадью 200 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Произошло возгорание на свалке твердых бытовых отходов на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар случился примерно в 22 часа 25 июня возле садов «Калининец». На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.

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В Екатеринбурге возле железнодорожной станции Путевка произошел пожар площадью 200 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Произошло возгорание на свалке твердых бытовых отходов на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар случился примерно в 22 часа 25 июня возле садов «Калининец». На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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