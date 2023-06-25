В Екатеринбурге возле ж/д станции произошел крупный пожар

25 июня 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге возле железнодорожной станции Путевка произошел пожар площадью 200 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Произошло возгорание на свалке твердых бытовых отходов на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар случился примерно в 22 часа 25 июня возле садов «Калининец». На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.

В Екатеринбурге возле железнодорожной станции Путевка произошел пожар площадью 200 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Произошло возгорание на свалке твердых бытовых отходов на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар случился примерно в 22 часа 25 июня возле садов «Калининец». На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.