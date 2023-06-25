В Екатеринбурге возле ж/д станции произошел крупный пожар

Площадь пожара составила 200 квадратных метров
В Екатеринбурге возле железнодорожной станции Путевка произошел пожар площадью 200 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Произошло возгорание на свалке твердых бытовых отходов на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар случился примерно в 22 часа 25 июня возле садов «Калининец». На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.
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