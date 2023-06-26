Челябинского студента ночью нашли мертвым под окнами многоэтажки

27 июня 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

На место трагедии полицейских вызвали врачи скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студента Челябинского госуниверситета нашли мертвым под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Парня ночью 26 июня обнаружили местные жители, которые позвонили в скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть, на теле были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты», — рассказал инсайдер. По его словам, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что погибший учился на втором курсе ЧелГУ. Предположительно, он проживал в доме на улице Габдуллы Тукая, где и произошла трагедия. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Студента Челябинского госуниверситета нашли мертвым под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Парня ночью 26 июня обнаружили местные жители, которые позвонили в скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть, на теле были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты», — рассказал инсайдер. По его словам, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что погибший учился на втором курсе ЧелГУ. Предположительно, он проживал в доме на улице Габдуллы Тукая, где и произошла трагедия. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU.