26 июня 2023

Челябинского студента ночью нашли мертвым под окнами многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
На место трагедии полицейских вызвали врачи скорой помощи Фото:

Студента Челябинского госуниверситета нашли мертвым под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Парня ночью 26 июня обнаружили местные жители, которые позвонили в скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть, на теле были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты», — рассказал инсайдер.

По его словам, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что погибший учился на втором курсе ЧелГУ. Предположительно, он проживал в доме на улице Габдуллы Тукая, где и произошла трагедия. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

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Студента Челябинского госуниверситета нашли мертвым под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Парня ночью 26 июня обнаружили местные жители, которые позвонили в скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть, на теле были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты», — рассказал инсайдер. По его словам, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что погибший учился на втором курсе ЧелГУ. Предположительно, он проживал в доме на улице Габдуллы Тукая, где и произошла трагедия. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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