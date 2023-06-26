Жители Екатеринбурга столкнулись с массовым сбоем приложения «Альфа-банка». Также горожане не могут оплатить покупки картой. Об этом URA.RU сообщают читатели.
«Когда пытаешься зайти в приложение „Альфа-банка“, то появляется уведомление, что телефон находится не в сети. При этом интернет и Wi-Fi работают исправно», — рассказали читатели.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее массовые сбои фиксировали в банке «Тинькофф»: клиентам стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Позже все неисправности устранили.
Дополнено в 13:15. В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что все работает исправно. «Сбоя нет», — коротко прокомментировали в банке.
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