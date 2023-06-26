26 июня 2023

Екатеринбуржцы не могут войти в приложение «Альфа-банк» и оплатить покупки картой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, альфа банк
«Альфа-банк» пока не пояснил, в чем причина массовых сбоев Фото:

Жители Екатеринбурга столкнулись с массовым сбоем приложения «Альфа-банка». Также горожане не могут оплатить покупки картой. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Когда пытаешься зайти в приложение „Альфа-банка“, то появляется уведомление, что телефон находится не в сети. При этом интернет и Wi-Fi работают исправно», — рассказали читатели.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее массовые сбои фиксировали в банке «Тинькофф»: клиентам стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Позже все неисправности устранили.

Дополнено в 13:15. В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что все работает исправно. «Сбоя нет», — коротко прокомментировали в банке.

Фото:

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Жители Екатеринбурга столкнулись с массовым сбоем приложения «Альфа-банка». Также горожане не могут оплатить покупки картой. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Когда пытаешься зайти в приложение „Альфа-банка“, то появляется уведомление, что телефон находится не в сети. При этом интернет и Wi-Fi работают исправно», — рассказали читатели. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее массовые сбои фиксировали в банке «Тинькофф»: клиентам стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Позже все неисправности устранили. Дополнено в 13:15. В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что все работает исправно. «Сбоя нет», — коротко прокомментировали в банке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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