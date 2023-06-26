Челябинцев предупредили о недопустимости ламинирования документов

Жителей Челябинска предупредили о недопустимости ламинирования документов, поскольку это мешает установить их подлинность и делает невозможным их дальнейшее использование. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной компании.
«Уральская транспортная прокуратура напоминает, что документы, подвергшиеся ламинированию, препятствуют проведению фактической сверки личности пассажира с документом ее удостоверяющим. Ламинирование документов влечет невозможность их дальнейшего использования», — уточнили в пресс-службе.
Отпуск может не состояться даже из-за одного заламинированного документа. Поэтому лучше об этом позаботиться заранее. Согласно части 1 Федерального закона №143 «Об актах гражданского состояния», ламинирование является основанием для повторной выдачи органом записи актов гражданского состояния свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.
Ранее в челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудники на стойке регистрации отказались принимать заламинированные свидетельства о рождении детей.
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