Челябинцев предупредили о недопустимости ламинирования документов

27 июня 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Рекомендуется позаботиться о повторной выдаче уже заламинированных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Челябинска предупредили о недопустимости ламинирования документов, поскольку это мешает установить их подлинность и делает невозможным их дальнейшее использование. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной компании. «Уральская транспортная прокуратура напоминает, что документы, подвергшиеся ламинированию, препятствуют проведению фактической сверки личности пассажира с документом ее удостоверяющим. Ламинирование документов влечет невозможность их дальнейшего использования», — уточнили в пресс-службе. Отпуск может не состояться даже из-за одного заламинированного документа. Поэтому лучше об этом позаботиться заранее. Согласно части 1 Федерального закона №143 «Об актах гражданского состояния», ламинирование является основанием для повторной выдачи органом записи актов гражданского состояния свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. Ранее в челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудники на стойке регистрации отказались принимать заламинированные свидетельства о рождении детей.

Жителей Челябинска предупредили о недопустимости ламинирования документов, поскольку это мешает установить их подлинность и делает невозможным их дальнейшее использование. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной компании. «Уральская транспортная прокуратура напоминает, что документы, подвергшиеся ламинированию, препятствуют проведению фактической сверки личности пассажира с документом ее удостоверяющим. Ламинирование документов влечет невозможность их дальнейшего использования», — уточнили в пресс-службе. Отпуск может не состояться даже из-за одного заламинированного документа. Поэтому лучше об этом позаботиться заранее. Согласно части 1 Федерального закона №143 «Об актах гражданского состояния», ламинирование является основанием для повторной выдачи органом записи актов гражданского состояния свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. Ранее в челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудники на стойке регистрации отказались принимать заламинированные свидетельства о рождении детей.