Украина получит еще 14 танков Leopard 2 в следующем году

Rheinmetall передаст Киеву в следующем году 14 танков Leopard 2

27 июня 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Новые Leopard 2 отправятся на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 модернизированных танков Leopard 2. Правительство Нидерландов и Дании совместно финансирует заказ. «Правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 танков Leopard 2», — сообщается на официальном сайте компании Rheinmetall. Там добавили, что соглашение было подписано официальными лицами Нидерландов, Дании и Германии, а также представителями Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей.

правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 модернизированных танков Leopard 2. Правительство Нидерландов и Дании совместно финансирует заказ. «Правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 танков Leopard 2», — сообщается на официальном сайте компании Rheinmetall. Там добавили, что соглашение было подписано официальными лицами Нидерландов, Дании и Германии, а также представителями Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей.