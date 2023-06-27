Украина получит еще 14 танков Leopard 2 в следующем году

Rheinmetall передаст Киеву в следующем году 14 танков Leopard 2
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правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 модернизированных танков Leopard 2. Правительство Нидерландов и Дании совместно финансирует заказ.

«Правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 танков Leopard 2», — сообщается на официальном сайте компании Rheinmetall. Там добавили, что соглашение было подписано официальными лицами Нидерландов, Дании и Германии, а также представителями Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей.

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правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 модернизированных танков Leopard 2. Правительство Нидерландов и Дании совместно финансирует заказ. «Правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 танков Leopard 2», — сообщается на официальном сайте компании Rheinmetall. Там добавили, что соглашение было подписано официальными лицами Нидерландов, Дании и Германии, а также представителями Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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