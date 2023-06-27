Украина получит еще 14 танков Leopard 2 в следующем году

правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 модернизированных танков Leopard 2. Правительство Нидерландов и Дании совместно финансирует заказ.
«Правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 танков Leopard 2», — сообщается на официальном сайте компании Rheinmetall. Там добавили, что соглашение было подписано официальными лицами Нидерландов, Дании и Германии, а также представителями Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей.
правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 модернизированных танков Leopard 2. Правительство Нидерландов и Дании совместно финансирует заказ. «Правительство Нидерландов заключило контракт с Rheinmetall на поставку Украине 14 танков Leopard 2», — сообщается на официальном сайте компании Rheinmetall. Там добавили, что соглашение было подписано официальными лицами Нидерландов, Дании и Германии, а также представителями Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей.