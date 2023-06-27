Путин выразил надежду, что руководители ЧВК «Вагнер» ничего не украли

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Любые факты кражи будут проверяны, заявил Владимир Путин Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Есть надежда, что в руководстве ЧВК «Вагнер» никто не совершил кражу, либо по меньшей мере украл немного. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства также отметил, что важно соблюдать закон и устанавливать ответственность за нарушения, чтобы поддерживать порядок и дисциплину в военных структурах.

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Есть надежда, что в руководстве ЧВК «Вагнер» никто не совершил кражу, либо по меньшей мере украл немного. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства также отметил, что важно соблюдать закон и устанавливать ответственность за нарушения, чтобы поддерживать порядок и дисциплину в военных структурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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