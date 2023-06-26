В Тюменской области резко подорожала платная охота

Стоимость отстрела в Кавдыкском охотхозяйстве (Тюменская область) выросла до 70 тысяч рублей. Информация об этом указана в паблике «Охота и рыбалка в Тюмени» соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что за охоту на косулю придется заплатить 35 тыс. рублей, а на кабана — 25,5 тысячи рублей.
«Прайс от Кавдыкского охотхозяйства. Лось взрослый — от 70 тысяч рублей, самец косули (во время гона) — 35 тысяч рублей, кабан от трех лет и выше — 25,5 тысячи рублей», — указано в прайс-листе, опубликованном в паблике «Охота и рыбалка в Тюмени».
В комментариях к записи пользователи резко негативно отреагировали на повышение стоимости платной охоты. «Это уму непостижимо, откуда они эти цены берут?», — поинтересовался Виктор Полетаев. «На 70 тысяч сколько можно мяса купить», — заявил Александр Никишин. «Енота или лису за столько и не продать потом. И откуда у нас браконьеры берутся», — отметил Александр Леонов. «Я сам в шоке, какие цены», — резюмировал Андрей Кукало.
В региональное управление Госохотдепартамента Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Кавдыкского охотхозяйства. Ответы на них ожидаются.
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