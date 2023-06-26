26 июня 2023

В Тюменской области резко подорожала платная охота

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Тюменские охотники возмущены ростом цен на платную охоту Фото:

Стоимость отстрела в Кавдыкском охотхозяйстве (Тюменская область) выросла до 70 тысяч рублей. Информация об этом указана в паблике «Охота и рыбалка в Тюмени» соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что за охоту на косулю придется заплатить 35 тыс. рублей, а на кабана — 25,5 тысячи рублей.

«Прайс от Кавдыкского охотхозяйства. Лось взрослый — от 70 тысяч рублей, самец косули (во время гона) — 35 тысяч рублей, кабан от трех лет и выше — 25,5 тысячи рублей», — указано в прайс-листе, опубликованном в паблике «Охота и рыбалка в Тюмени».

В комментариях к записи пользователи резко негативно отреагировали на повышение стоимости платной охоты. «Это уму непостижимо, откуда они эти цены берут?», — поинтересовался Виктор Полетаев. «На 70 тысяч сколько можно мяса купить», — заявил Александр Никишин. «Енота или лису за столько и не продать потом. И откуда у нас браконьеры берутся», — отметил Александр Леонов. «Я сам в шоке, какие цены», — резюмировал Андрей Кукало.

В региональное управление Госохотдепартамента Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Кавдыкского охотхозяйства. Ответы на них ожидаются.

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Стоимость отстрела в Кавдыкском охотхозяйстве (Тюменская область) выросла до 70 тысяч рублей. Информация об этом указана в паблике «Охота и рыбалка в Тюмени» соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что за охоту на косулю придется заплатить 35 тыс. рублей, а на кабана — 25,5 тысячи рублей. «Прайс от Кавдыкского охотхозяйства. Лось взрослый — от 70 тысяч рублей, самец косули (во время гона) — 35 тысяч рублей, кабан от трех лет и выше — 25,5 тысячи рублей», — указано в прайс-листе, опубликованном в паблике «Охота и рыбалка в Тюмени». В комментариях к записи пользователи резко негативно отреагировали на повышение стоимости платной охоты. «Это уму непостижимо, откуда они эти цены берут?», — поинтересовался Виктор Полетаев. «На 70 тысяч сколько можно мяса купить», — заявил Александр Никишин. «Енота или лису за столько и не продать потом. И откуда у нас браконьеры берутся», — отметил Александр Леонов. «Я сам в шоке, какие цены», — резюмировал Андрей Кукало. В региональное управление Госохотдепартамента Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Кавдыкского охотхозяйства. Ответы на них ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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