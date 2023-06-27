27 июня 2023

В центре Челябинска мусорку атаковали крысы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные баки. Раздельный сбор мусора. Челябинск, мусорные баки, раздельный сбор мусора, мусорка
Челябинцы пожаловались на крыс вызле мусорных контейнеров Фото:

Челябинцы, проживающие по адресу Курчатова 16, пожаловались на полчища крыс возле мусорных контейнеров. Видео с крысами жильцы прислали в редакцию.

«Челябинск, улица Курчатова 16, на мусорке порядка 30 крыс. Меры не принимаются», — сообщили читатели.

Эту территорию обслуживает ООО «Арктур». В управляющей кампании отметили, обработка подвалов и мусоропроводов происходит по заявкам жильцов. Там предположили, что крысы вероятно завелись в гаражах, где жильцы хранят овощи и запасы на зиму.

«По идее, мы не должны обрабатывать улицу. Хотя мы это делали буквально неделю назад», — сообщили URA.RU в УК.

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Челябинцы, проживающие по адресу Курчатова 16, пожаловались на полчища крыс возле мусорных контейнеров. Видео с крысами жильцы прислали в редакцию. «Челябинск, улица Курчатова 16, на мусорке порядка 30 крыс. Меры не принимаются», — сообщили читатели. Эту территорию обслуживает ООО «Арктур». В управляющей кампании отметили, обработка подвалов и мусоропроводов происходит по заявкам жильцов. Там предположили, что крысы вероятно завелись в гаражах, где жильцы хранят овощи и запасы на зиму. «По идее, мы не должны обрабатывать улицу. Хотя мы это делали буквально неделю назад», — сообщили URA.RU в УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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