Челябинцы пожаловались на крыс вызле мусорных контейнеров
Челябинцы, проживающие по адресу Курчатова 16, пожаловались на полчища крыс возле мусорных контейнеров. Видео с крысами жильцы прислали в редакцию.
«Челябинск, улица Курчатова 16, на мусорке порядка 30 крыс. Меры не принимаются», — сообщили читатели.
Эту территорию обслуживает ООО «Арктур». В управляющей кампании отметили, обработка подвалов и мусоропроводов происходит по заявкам жильцов. Там предположили, что крысы вероятно завелись в гаражах, где жильцы хранят овощи и запасы на зиму.
«По идее, мы не должны обрабатывать улицу. Хотя мы это делали буквально неделю назад», — сообщили URA.RU в УК.
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