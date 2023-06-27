Пермяков семьями приглашают на бесплатную экскурсию по городу

На прогулку стоит пойти всей семьей
новость из сюжета300-летие Перми
В Перми организовали бесплатные семейные экскурсии. Одна из них по улице Пермской в центре города состоится 29 июня, сообщили в фонде «Пермь-300».
«Приглашаем вас и всю вашу семью на увлекательную развлекательную программу „Легенды улицы Пермской“, Ведущий расскажет о годах расцвета, пожара, бурной жизни, забвения, назначения улицы», — говорится в анонсе на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».
Экскурсия стартует в 19:00 29 июня от дома 61в на улице Пермской. Для участия нужно зарегистрироваться по
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