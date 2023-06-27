27 июня 2023

Пермяков семьями приглашают на бесплатную экскурсию по городу

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Набережная Тобола. Курган, семья, набережная тобола, лето в городе
На прогулку стоит пойти всей семьей Фото:
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300-летие Перми

В Перми организовали бесплатные семейные экскурсии. Одна из них по улице Пермской в центре города состоится 29 июня, сообщили в фонде «Пермь-300».

«Приглашаем вас и всю вашу семью на увлекательную развлекательную программу „Легенды улицы Пермской“, Ведущий расскажет о годах расцвета, пожара, бурной жизни, забвения, назначения улицы», — говорится в анонсе на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Экскурсия стартует в 19:00 29 июня от дома 61в на улице Пермской. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

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В Перми организовали бесплатные семейные экскурсии. Одна из них по улице Пермской в центре города состоится 29 июня, сообщили в фонде «Пермь-300». «Приглашаем вас и всю вашу семью на увлекательную развлекательную программу „Легенды улицы Пермской“, Ведущий расскажет о годах расцвета, пожара, бурной жизни, забвения, назначения улицы», — говорится в анонсе на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Экскурсия стартует в 19:00 29 июня от дома 61в на улице Пермской. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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