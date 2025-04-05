Жительница Гремячинска в Пермском крае обвинила больницу в отсутствии лекарств

В городе Гремячинск Пермского края в местной больнице закончились лекарственные препараты, которые используются для капельниц. Об этом URA.RU рассказала жительница города Наталья Медянкина. Горожанка затруднилась уточнить, о каких именно препаратах идет речь, пояснив, что не помнит их название.
«У нас [в Гремячинске] в больнице нет лекарств для капельниц в терапевтическом и хирургическом отделениях. Я спрашивала у медсестер, когда они появятся, но ответа не получила. В аптеке таких лекарств тоже не купить», — рассказала Медянкина. Женщина также рассказала о проблеме в паблике «Гремячинск — мой город родной» в соцсети «ВКонтакте». Ее пост прокомментировало министерство здравоохранения Пермского края. По информации ведомства, «все необходимые лекарственные препараты в учреждениях имеются».
В то же время в краевом минздраве напомнили, что при необходимости, «пациенты могу приобретать самостоятельно лекарства или расходные материалы, если они считают это необходимым». В октябре 2024 года проблемы с физраствором для капельниц возникли в Чусовом и в ряде других российских городов. Ситуацию с отсутствием препарата разрешало Министерство здравоохранения РФ.
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